Joëlle Milquet wordt speciaal adviseur Europese Commissie Redactie

16u39 1 Photo News Joëlle Milquet. Oud-minister Joëlle Milquet is vandaag door de Europese Commissie aangesteld als speciaal adviseur van voorzitter Jean-Claude Juncker. Ze zal hem advies verlenen over hoe slachtoffers van misdaden, waaronder terrorisme, beter vergoed kunnen worden.

Milquet wordt in de mededeling van de Commissie geloofd om haar uitgebreide beleidservaring op zowel nationaal als regionaal en lokaal niveau en haar expertise op het vlak van justitie en mensenrechten. De cdH-politica was tussen 2008 en 2014 minister in de federale regering, waar ze eerst bevoegd was voor Werk en later voor Binnenlandse Zaken, Migratie en Gelijke kansen. Later trad ze toe tot de regering van de Franse gemeenschap.

Als adviseur van voorzitter Juncker moet Milquet de Commissie bijstaan in de implementering van de bestaande regels voor de vergoeding van misdaadslachtoffers. "Die vergoeding wordt vaak bemoeilijkt door de complexiteit en verscheidenheid aan nationale compensatieregelingen", luidt het. Ze zal onder meer onderzoeken hoe slachtoffers hun vergoeding sneller kunnen krijgen en hoe dat over de verschillende lidstaten "eerlijker" kan verlopen.

Milquet zal onder meer onderzoeken hoe slachtoffers hun vergoeding sneller kunnen krijgen en hoe dat over de verschillende lidstaten "eerlijker" kan verlopen

Milquet zetelt momenteel in het Brussels parlement en zal deeltijds aan de slag gaan als adviseur van de Commissie. Het gaat om een onbezoldigde functie.

Belangenvermenging

Tegen de voormalige minister loopt nog een onderzoek wegens mogelijke belangenvermenging - een zaak die haar dwong tot ontslag als minister van Onderwijs in de gemeenschapsregering. Een woordvoerder van de Europese Commissie wilde vandaag niet ingaan op de vraag of ze kan aanblijven als ze veroordeeld zou worden.