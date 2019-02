Joëlle Milquet trekt Kamerlijst cdH in Brussel hoewel ze nog steeds verdacht wordt van overtreden wet op verkiezingsuitgaven KVDS

22 februari 2019

08u13

Bron: Belga 2 Joëlle Milquet zal op 26 mei de cdH-Kamerlijst in Brussel trekken. Dat schrijven La Libre en L'Echo. Haar kandidatuur is opmerkelijk, want ‘Madame Non’ nam drie jaar geleden nog ontslag als minister uit de Franse Gemeenschapsregering nadat ze in verdenking was gesteld voor het overtreden van de wet op de verkiezingsuitgaven. Ze zou kabinetsmedewerkers ingezet hebben voor haar verkiezingscampagne. Daarover is er nog geen uitspraak.

Milquet was tussen 2008 en 2014 federaal minister - eerst van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en daarna van Werk en Gelijke Kansen - en dan 2 jaar minister in de Franse Gemeenschapsregering. Daarna werd ze gewoon Brussels parlementslid en was ze ook weer actief als advocate.





Maxime Prévot - de voorzitter van cdH - gaf in ‘De ochtend’ op Radio 1 aan dat hij de hangende inverdenkingstelling echter niet als een obstakel ziet voor de nieuwe kandidatuur van Milquet. Hij zei dat hij het vertrouwen in Milquet behoudt en het gerecht zijn werk wil laten doen.

Kompany

Pierre Kompany, burgemeester van Ganshoren en vader van voetballer Vincent Kompany, staat op plaats twee en Kamerlid Georges Dallemagne duwt de Kamerlijst in Brussel.





Op het regionale niveau zal huidig minister van Leefmilieu en Huisvesting Céline Frémault de cdH-lijst trekken. Daar staat voormalig RTL-presentator Philippe Malherbe op twee.





De keuzes moeten vandaag nog officieel bevestigd worden.