Jodelaar weer op vrije voeten kg

29 mei 2018

09u23

Bron: Belga 3 De Brugse onderzoeksrechter heeft Dietwin H., de jodelende kandidaat die deelnam aan Belgium's Got Talent, maandag onder voorwaarden vrijgelaten in het onderzoek naar de moord in Ettelgem. De man uit Balegem werd sowieso niet verdacht van moord. Kevin L. zit uiteraard wel nog steeds in de cel.

Het levenloze lichaam van Caroline D. (46) werd maandagmiddag aangetroffen in de garage van haar woning in de Vijfwegstraat in Ettelgem, een deelgemeente van Oudenburg. Ze werd de avond ervoor met messteken en slagen om het leven gebracht door haar ex-partner. Na de moord verschanste Kevin L. zich op het dak van een appartementsgebouw in Bredene. Pas na ettelijke uren onderhandelen kon hij ingerekend worden.

Mogelijke handlanger

In de loop van maandagnamiddag was in Melle al een mogelijke handlanger van de Oostendenaar gearresteerd. Dietwin H. beweert dat hij pas maandagochtend voor een zakelijke bespreking naar het huis in Ettelgem trok. Van de moord was hij naar eigen zeggen absoluut niet op de hoogte. De man uit Balegem werd door de onderzoeksrechter uiteindelijk niet aangehouden voor moord. L. werd wel aangehouden voor moord en voor wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Voorwaarden

Vandaag besliste de onderzoeksrechter dat H. na bijna twee weken voorhechtenis de gevangenis onder voorwaarden mag verlaten. Hij mag onder andere geen contact hebben met de kinderen van het slachtoffer. De vrijlating betekent niet dat H. later niet vervolgd zal worden, maar het zegt wellicht wel veel over zijn geringe aandeel in de feiten. Zijn aanhouding is volgens de onderzoeksrechter dus alleszins niet meer noodzakelijk voor het verdere onderzoek.