Jodelaar aangehouden voor rol in familiedrama Oudenburg Siebe De Voogt

16 mei 2018

13u57

Bron: Eigen berichtgeving 175 Dietwin H., de jodelaar die opgepakt werd in het dossier rond de moord in Ettelgem, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Dat bevestigt zijn advocaat. De man uit Balegem werd in voorhechtenis genomen voor schuldig verzuim en wederrechtelijke vrijheidsberoving, maar niet voor moord.

De jodelaar werd maandag opgebeld door Kevin L., de clown die zondagnacht zijn ex Caroline D. (46) om het leven bracht. L. was zijn manager en vroeg hem in Ettelgem langs te komen om hun verdere samenwerking te bespreken. Beiden zouden in de woning nog even gepraat hebben.

De jodelaar wist naar eigen zeggen niet welke gruwelijke feiten zich de voorgaande uren hadden afgespeeld. Hij zou twee van de kinderen vastgebonden hebben zien zitten op de eerste verdieping en verklaarde ook een voet gezien te hebben van een lichaam dat op de grond lag. Waarom hij de politie niet belde, is vooralsnog niet duidelijk. Vrijdag verschijnt de jodelaar een eerste maal voor de raadkamer in Brugge. Momenteel wordt hoofdverdachte Kevin L. voorgeleid. Het parket vraagt zijn aanhouding voor moord.