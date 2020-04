Jobstudenten eisen federaal noodfonds: “30 miljoen euro per maand moet genoeg zijn” Redactie

10 april 2020

18u46

Bron: Belga 28 Twaalf jongerenorganisaties vragen de regering om een uitzonderlijk federaal noodfonds op te richten om het volledige inkomen van de jobstudenten te garanderen dat zij verliezen door de lockdownmaatregelen. Volgens het platform zou 30 miljoen euro per maand voldoende zijn om het inkomen van alle jobstudenten in het land te garanderen.

De regering van de Federatie Wallonië-Brussel (FWB) maakte 2,25 miljoen euro vrij voor sociale bijstand aan studenten, onder wie ook jobstudenten. Hoewel het platform de snelle beslissing van de FWB toejuicht, blijven de organisaties zich inzetten voor een federaal noodfonds.

"De precaire situatie van jobstudenten houdt niet op aan de taalgrens. Meer dan een op de vier jobstudenten werkt om zijn studies, of zelfs de basisnoden zoals voeding of woning, te kunnen betalen. De federale regering moet haar politieke verantwoordelijkheid nemen. Ze dient te voorkomen dat de levensomstandigheden van de jobstudenten verslechteren of dat de last wordt afgewenteld op hun gezinnen, die zelf verarmd zijn door de crisis. Een uitzonderlijk federaal noodfonds is de enige eerlijke oplossing om hun gezondheid en die van hun gezinnen te garanderen", legt het platform uit.

Om de zorgwekkende situatie van jobstudenten onder de aandacht te brengen, heeft het platform een petitie gelanceerd die al bijna 5.000 handtekeningen telt. Concreet roept het platform de regering op om de oprichting van dit fonds met spoed op de agenda van het sociaal overleg te zetten. Volgens de jongerenorganisaties zou dit fonds collectief kunnen worden gespijsd door de werkgeversbank en in verhouding tot de middelen van bedrijven die gebruikmaken van jobstudenten. Grotere bedrijven zouden de grootste bijdrage leveren.