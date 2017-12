Job lijdt onder drinkgedrag bij een op de tien werknemers IB

Een op de tien werknemers geeft aan tijdens de werkuren de gevolgen te ondervinden van het eigen alcoholgebruik. Een op de tien werknemers die deelnamen aan een bevraging van de KU Leuven zegt tijdens de werkuren gevolgen te ondervinden van het eigen alcoholgebruik.

Volgens de krant is voor het eerst bij werknemers gepeild naar hun alcoholgebruik en de gevolgen daarvan op hun werk. Dat ook veel werkgevers er geen graten in zien om alcohol aan te bieden aan hun personeel, helpt niet, klinkt het.

"In ongeveer een op de vijf bedrijven van de ondervraagden kon het afgelopen jaar minstens maandelijks alcohol gedronken worden", zegt onderzoeker Lode Godderis (KU Leuven), verbonden aan de externe preventiedienst Idewe, in de krant.

In totaal werden 5.700 Belgische werknemers bevraagd.

Al die drankjes, zowel op het werk als thuis, houden risico's in: bevraagden gaven aan dat ze te laat komen of zelfs afwezig blijven door een kater, onregelmatig presteren, conflicten hebben met collega's en met hun werkgever. Soms leidt het tot ongevallen op het werk (1,4 procent) of tijdens het woon-werkverkeer (0,6 procent).