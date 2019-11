Joachim Pohlmann, rechterhand Bart De Wever, wordt kabinetschef cultuur bij Jambon DBA TT

22 november 2019

11u01

Bron: De Standaard 6 Joachim Pohlmann, N-VA-woordvoerder en de rechterhand van partijvoorzitter Bart De Wever, wordt kabinetschef cultuur bij Vlaams minister-president Jan Jambon. Dat meldt De Standaard.

Pohlmann is al jarenlang de woordvoerder en een absolute vertrouweling van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Als ‘huisideoloog' van de partij stond hij ook aan het hoofd van de communicatiedienst. Die functie verlaat hij nu voor een post bij de Vlaamse regering. Als kabinetschef cultuur krijgt hij een cruciale rol in het Vlaamse cultuurbeleid.

Pohlmann (38) werkte in het verleden een tijdlang op het domein cultuur op de N-VA-studiedienst. Zelf schreef hij ook twee romans, ‘Altijd iets’ en ‘Een unie van het eigen’. Hij is ook al enkele jaren columnist voor De Morgen. Ook in zijn columns heeft hij het regelmatig over cultuur.

Eind vorig jaar kwam hij onder vuur te liggen toen hij groen licht gaf voor de veelbesproken mediacampagne die N-VA opstartte rond het VN-migratiepact. De partij zat op dat moment nog in de regering maar blies alle bruggen op met een campagne op sociale media die langs alle kanten kritiek kreeg. De partij haalde de banners snel weer offline, Pohlmann sprak van “een inschattingsfout”.

