Joachim Coens nipt verkozen tot nieuwe CD&V-voorzitter, Sammy Mahdi strandt op 46,8 procent TT

06 december 2019

17u00

Bron: Belga, eigen berichtgeving 22 Joachim Coens is verkozen tot nieuwe voorzitter van CD&V. De havenbaas van Zeebrugge haalde het met 53,12 procent van de stemmen van jongerenvoorzitter Sammy Mahdi. De stemming was dus bijzonder nipt. Coens hamerde er op dat hij wil werken aan een nieuwe start voor de christendemocratie in Vlaanderen, en daar ook Mahdi bij wil betrekken. Ook de stedelijke CD&V-afdelingen reikt hij de hand. “Terugkeren naar de stad is een heel belangrijke opdracht.”

Coens haalde uiteindelijk 12.101 stemmen, Mahdi haalde er 10.681. Opvallend is dat Mahdi meer online stemmen haalde, Coens haalde het dan weer met een ruimere meerderheid bij de stemmen per post. In totaal werden er 22.782 stemmen uitgebracht.

Coens toonde zich in zijn eerste toespraak uiteraard een tevreden man. “Dit is een bijzonder moment. Het is een fantastische campagne geweest, ook met mijn goede vriend Sammy. Dit was een moment waarop de partij leefde in al haar vezels, in al haar afdelingen en in alle provincies.”



“We gaan vandaag voor een nieuwe start van de christendemocratie”, verklaarde Coens. “Ik wil nieuwe leden aantrekken. Terug naar de stad is een belangrijke opdracht.” Het is geen geheim dat de stedelijke afdelingen, zeker die in Antwerpen, in het kamp van Mahdi zaten. Zij zouden het al langer gehad hebben met het West-Vlaamse overgewicht in de partij. “Terugkeren naar de stad is een heel belangrijke opdracht. Ik denk dat we overal veel kunnen winnen, maar zeker waar de steden zijn”, reikte Coens hen de hand.

“Mensen die ons verlaten hebben weer terughalen”

“We gaan nieuwe thema’s zetten, nieuwe leden aantrekken, mensen die ons verlaten hebben terughalen”, klonk het nog. “We moeten samen een thuisgevoel creëren. Ik reken op jullie, en in het bijzonder op Sammy om het samen te doen.”

Mahdi, die van de leden een lang en luid applaus kreeg, sloot zich daar bij aan: “Joachim en ik staan hier als goede vrienden samen. We gaan dit samen doen. Joachim is voorzitter, maar dit verhaal schrijven we samen. We staan hier als goede vrienden naast elkaar, en ik zal de partij er mee bovenop helpen en alles geven wat in mij zit om de partij te zien uitgroeien tot de grote partij die ze moet zijn.”

Teleurgesteld is Mahdi wel, zei hij achteraf nog. “Als ik deelneem dan is het om te winnen”, klonk het. “Maar als ik zie in welke mate mensen gemobiliseerd geraken, overtuigd zijn van de christendemocratie, zowel jong als oud, dan kan ik het ook als een overwinning beschouwen.”

Mahdi blijft aan de slag als jongerenvoorzitter, waarvoor hij nog maar in november werd herverkozen. “De mooiste job die er is”, zei hij met een kwinkslag. Het is ook in die hoedanigheid dat Mahdi de samenwerking met Coens en de partijtop op touw wil zetten. “Een jongerenvoorzitter moet tegen de schenen schoppen, maar nu is de partij in volle opbouw. En als je als jongerenvoorzitter deel kan uitmaken van de oplossing, dan weet ik het wel.”

“Nu niet zomaar op trein van Magnette springen”

Coens wordt nu meteen voor de leeuwen gegooid, want de federale regeringsvorming lijkt een versnelling hoger te schakelen. Zowel Mahdi als Coens waren alvast niet opgezet met het onderonsje tussen de paars-groene partijen dat vorig weekend plaatsvond, en reageerden negatief op de twee uitgelekte informateursnota’s van PS-informateur Paul Magnette. Ook vanavond toonde Mahdi zich sceptisch: “De trein van Magnette is in een bepaalde richting vertrokken. We gaan daar nu niet zomaar op springen”, klonk het op Radio 1.

CD&V moest op zoek naar een nieuwe voorzitter nadat Wouter Beke zichzelf niet meer kandidaat stelde en minister van Welzijn werd in de Vlaamse regering. Beke was van 2010 tot midden dit jaar voorzitter. Zeven christendemocraten staken zich uiteindelijk aan het venster om hem op te volgen, Coens en Mahdi stootten door naar de tweede ronde.

Favoriet

De 40.000 CD&V-leden konden nog tot gisterenavond stemmen op de twee kandidaat-voorzitters. De 53-jarige Joachim Coens werd als favoriet gezien. Coens is als CEO van de Zeebrugse haven gepokt en gemazeld in het zakenleven en heeft als burgemeester van Damme ook ervaring in de lokale politiek. Bovendien is Coens een christendemocraat met een stamboom: vader Daniël Coens was minister van Onderwijs in de jaren 80 en 90. De havenbaas kwam met 26 procent van de stemmen als primus uit de eerste ronde van de voorzittersverkiezingen, Mahdi moest het als tweede met 19 procent doen.

In zijn campagne legde Coens de nadruk op zijn ervaring zowel als burgemeester en als havenbaas. Hij profileerde zich ook als een bruggenbouwer en stelde dat CD&V de banden met het middenveld moet aanhalen. Sommige van zijn ideeën zijn overigens best vernieuwend. Zo pleitte hij tijdens de campagne voor een federale regering van experts.

Steun uit Antwerpen en Limburg

Maar jongerenvoorzitter Sammy Mahdi was verre van afgeschreven. De Vilvoordenaar kon op de steun van de Antwerpse afdeling rekenen. Mahdi zou ook minstens een deel van de Limburgse leden mee hebben gehad: in een rondvraag van TV Limburg bij de Limburgse burgemeesters gaf de meerderheid aan een voorkeur te hebben voor Mahdi.

Het verschil in inhoud tussen beide kandidaat-voorzitters was miniem. Zowel Coens als Mahdi legt de nadruk opnieuw op de ‘C’ in CD&V. Beide kandidaat-voorzitters waren bijvoorbeeld erg duidelijk in hun weerstand tegen de uitbreidingsvoorstellen rond euthanasie en abortus in de Kamer.

Stijl

In se ging het dus vooral om een keuze in stijl. Coens heeft een zakelijk profiel, en lijkt - door zijn goede banden met de partijtop, zeker in West-Vlaanderen - de kandidaat van de gevestigde partijorde. Mahdi valt op door zijn verbale talent en vernieuwende communicatiestijl. De jongerenvoorzitter is erg actief op sociale media en neemt daar zelden een blad voor de mond.

Zonet werd @JoachimCoens verkozen tot de nieuwe nationaal voorzitter van CD&V. En nu, #SamenVoorOplossingen ! 💪 pic.twitter.com/XxizdfPUze CD&V(@ cdenv) link

Meer over Sammy Mahdi

politiek