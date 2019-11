Joachim Coens en Sammy Mahdi gaan naar tweede ronde CD&V-voorzittersverkiezingen SPK TT

18 november 2019

11u53 12 Jongerenvoorzitter Sammy Mahdi en Zeebrugs havenbaas en burgemeester van Damme Joachim Coens strijden de komende weken om het CD&V-voorzitterschap. De partij maakte deze middag de uitslag van de eerste ronde in de verkiezingen bekend. De leden krijgen nu tot 6 december om een definitieve keuze te maken. Walter De Donder, die het niet haalde, doet een oproep om Coens en Mahdi samen de partij te laten leiden, de ene als voorzitter, de andere als ondervoorzitter.

Coens haalde in de eerste ronde 26 procent van de uitgebrachte en geldige 22.523 stemmen. Mahdi werd tweede met 19 procent en bleef zo Walter De Donder voor, die op 16 procent strandde. Op de gedeelde vierde plaats eindigden Vincent Van Peteghem en Katrien Partyka met elk twaalf procent. Zesde was Raf Terwingen (11 procent) en laatste Christophe Vermeulen (4 procent).

Walter De Donder, burgemeester van Affligem, haalde het dus niet. Het is vooral hij die bij het grote publiek met de meeste aandacht ging lopen tijdens de voorzitterscampagne. “Er zijn wijken in Antwerpen die volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen en die ingenomen zijn door andere groepen”, klonk het op een lokale partijbijeenkomst. De uitspraken veroorzaakten een storm van protest, maar De Donder bleef er achter staan.

“Het beste zou zijn dat zowel de ervaring, zowel in het bedrijfsleven als in het burgemeesterschap, en het jeugdige enthousiasme verenigd worden”, aldus De Donder vanmiddag. “Laat Joachim en Sammy samen de partij leiden - de ene als voorzitter, de andere als ondervoorzitter. Dat zou het mooiste compromis zijn, en de beste zaak voor de partij.”

Zelf is hij niet ontgoocheld, zegt De Donder. “Ik ben derde. Dat is een plaats op het podium maar vooral beter dan verwacht. En ook: mijn boodschap is overgekomen. We moeten terug naar de basis, luisteren naar de stem van het volk, van onze leden. Weg met de barrière tussen Wet- en Dorpstraat. Ik hoop dat de nieuwe voorzitter daar werk van maakt. Als met die boodschap niks gebeurt, dan zou ik pas ontgoocheld zijn.”

Op een druk bijgewoonde persconferentie werden deze middag de resultaten van de eerste ronde van onze nationale voorzittersverkiezingen bekend gemaakt. Bedankt aan alle kandidaten voor hun engagement en inzet!👇 pic.twitter.com/Ar5gsgRS9d CD&V(@ cdenv) link

Herlees hieronder de liveblog van de persconferentie van CD&V: