Joachim Coens (CD&V): “Koning Filip is meest aangewezen persoon om problematiek van ons koloniaal verleden te erkennen” KVE

12 juni 2020

08u51

Bron: Radio 1, Belga 80 België zou zijn verontschuldigingen moeten aanbieden voor de gruweldaden die Leopold II heeft laten aanrichten in de voormalige Belgische kolonie Congo. Dat heeft CD&V-voorzitter Joachim Coens gezegd in een debat over het al dan niet weghalen van standbeelden van Leopold II in het programma ‘De Afspraak’ op Canvas. Ook sp.a-voorzitter Conner Rousseau wil excuses.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Toen Congo privébezit was van Leopold II zijn miljoenen Congolezen verminkt of gestorven. Het is tijd om dat officieel te erkennen, aldus Coens. Na de protesten tegen racisme en de nakende zestigste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo op 30 juni is het thema weer zeer actueel.

Volgens Coens zou de verjaardag van de onafhankelijkheid “inderdaad een mooi moment zijn” voor de Belgische overheid om de problematiek van ons koloniaal verleden te erkennen.



“Ik vind dat we daarmee in het reine moeten komen - zowel de overheid als het koningshuis. Ik denk dat de koning daarvoor de meest aangewezen persoon is”, zei de CD&V-voorzitter.

Coens voegde daaraan toe dat de koning moet gedekt zijn door de regering als hij het Congolese volk zijn verontschuldigingen zou aanbieden.



“Uiteindelijk is het de politiek die de verantwoordelijkheid draagt voor de uitspraken van de koning. Dus dat moet daar ook aangekaart worden”, aldus Coens.

Op een moment dat heel wat mensen verzamelen om een positief signaal te geven tegen onderdrukking en racisme is het de uitgelezen kans om als land onze excuses aan te bieden aan Congo Sp.a-voorzitter Conner Rousseau

Ook sp.a-voorzitter Conner Rousseau sluit zich daarbij aan. “Op een moment dat heel wat mensen verzamelen om een positief signaal te geven tegen onderdrukking en racisme, 60 jaar na de onafhankelijkheid van Congo, is het de uitgelezen kans om als land onze excuses aan te bieden aan Congo. Dat kan door de koning of door de regering. Dat komt eigenlijk op hetzelfde neer”, zei hij aan de VRT-radio.

“Natuurlijk moet België zijn excuses aanbieden, maar het is nog veel belangrijker dat België eindelijk concrete maatregelen neemt om racisme en discriminatie te bestrijden. Excuses zijn noodzakelijk, maar mensen die nog steeds gediscrimineerd worden, verwachten veeleer politieke actie tegen discriminatie in het heden dan excuses voor racisme en discriminatie in het verleden”, zegt Rousseau in een reactie aan Belga.

Lees ook:

ONZE OPINIE. Natuurlijk verdient Leopold II geen standbeeld. Maar als je hém van zijn sokkel haalt, bij wie stop je dan? (+)

Van het Jubelpark tot Antwerpen-Centraal: dit is de bedenkelijke erfenis van Leopold II die hem zijn titel koning-bouwheer opleverde

Bekijk ook: Omstreden beeld van Leopold II weggehaald



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.