Joachim Coens (CD&V): "Eerst regeerakkoord, daarna premierschap bespreken"

24 september 2020

16u41

Bron: Belga, VTM NIEUWS 8 Politiek Geruchten dat de keuze voor de coformateurs Paul Magnette (PS) en Alexander De Croo (Open Vld) niet was doorgesproken met MR en CD&V, worden bevestigd noch ontkend door Joachim Coens. “Nu gaan we onderhandelen over een regeringsakkoord. De rest zien we wel”, verklaarde de CD&V-voorzitter aan VTM NIEUWS.



Magnette en De Croo zijn vanmiddag gestart met de gesprekken voor de vorming van een federale regering. Voor aanvang van de meeting liet sp.a-voorzitter Conner Rousseau verstaan dat de keuze voor de twee coformateurs vooraf aan alle partijen was voorgelegd. Hij countert daarmee berichten dat de namen van Magnette en De Croo niet zouden doorgesproken zijn met CD&V en MR.

Koning

Was CD&V-voorzitter Coens nu wel of niet op de hoogte? “Laat ons zeggen dat de koning de twee coformateurs heeft aangeduid. Nu gaan we onderhandelen over een regeringsakkoord. Dat is het belangrijkste, de rest zien we wel”, ontweek de christendemocraat de vraag eerder bij VTM NIEUWS.





“Op dit moment hebben mensen behoefte aan een stabiele regering met een grote meerderheid.” Een meerderheid die kan praten over de gezondheidszorg, over de koopkracht en over alles wat belangrijk is voor ons land, aldus Coens.

De casting moet nog besproken worden en dat zullen we in de komende dagen ook doen CD&V-voorzitter Joachim Coens

De CD&V-voorzitter liet niet in zijn kaarten kijken toen hem werd gevraagd of zijn partij nu het premierschap loslaat. “Ik denk niet dat het nu gaat over premierschap. De casting moet nog besproken worden en dat zullen we in de komende dagen ook doen.”

De Vivaldi-onderhandelingen vinden plaats in het Egmontpaleis, zodat Open Vld, MR, sp.a, PS, Groen, Ecolo en CD&V conform de coronavoorschriften kunnen overleggen. Na het maken van afspraken over de werkmethode staan vandaag de thema’s energie, klimaat, mobiliteit en ondernemerschap op het programma.

