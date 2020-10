Exclusief voor abonnees

Joachim Boudens en Gert De Mangeleer over Antwerpse comeback van sterrenzaak Hertog Jan: “Het kriebelde gewoon te hard”

Stefan Vanderstraeten

10 oktober 2020

04u14

Zeven Michelinsterren onder één dak. Ziedaar het - zeker in coronatijden - ambitieuze plan van Botanic Sanctuary Antwerp, een luxueus hotel dat in juni 2021 de deuren opent. Met niet alleen een Nederlandse driesterrenchef, maar vooral de comeback van Hertog Jan. In een intieme versie van hun bekende sterrenzaak die twee jaar geleden sloot, gaan Gert De Mangeleer en Joachim Boudens, na enkele jaren delegeren, weer zelf aan de slag. "Het kriebelde gewoon te hard."