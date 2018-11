Jo Vandeurzen zal bij politiek afscheid uittredingsvergoeding (van zo’n 136.000 euro) opnemen ADN

18 november 2018

14u50

Bron: Belga 17 Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen zal na de verkiezingen van mei zijn uittredingsvergoeding opnemen. Dat bevestigde hij vandaag in De Zevende Dag. Door zijn lange loopbaan loopt dat bedrag behoorlijk op - 136.000 euro volgens de VRT. De vergoeding moet volgens Vandeurzen zijn overstap naar een nieuwe professionele loopbaan vergemakkelijken.

Jo Vandeurzen (60) stopt met de nationale politiek, raakte gisteren bekend. Dat Vandeurzen nu aankondigt dat hij met de politiek wil stoppen en op 26 mei geen lijsttrekker zal zijn, is geen toeval. Het heeft te maken met het feit dat de komende weken zeer belangrijk zijn voor lijstvorming.

De oud-minister en partijvoorzitter laat het aan de CD&V over om te bepalen op welke plaats hij bij de parlementsverkiezingen zal staan. "Ik ga doen wat de partij mij vraagt", stelt hij. Als hij verkozen wordt, zal hij echter wellicht niet zetelen. Dat kan afgeleid worden uit zijn verklaring dat hij zijn uittredingsvergoeding wil opnemen.



Vandeurzen vindt dat hij carrière heeft kunnen maken met een eigen stijl, voor sommigen 'te soft', zonder oneliners. "Het is niet de waan van de dag die alles moet bepalen", aldus de CD&V-minister.

In Leuven, in de marge van de voorstelling van ‘Kindreflex’, ging Vandeurzen wat dieper in op zijn carrière. Zijn mooiste periode in de politiek noemt hij zijn beginjaren bij de toenmalige CVP in zijn woonplaats Genk, onder de vleugels van partij- en stadsgenoot Jef Gabriels: “We haalden een verpletterend aantal zetels, goed voor de absolute meerderheid. Dat is niet zo evident als je daar jaren later op terugblikt.”

Na 36 jaar politiek engagement ben ik blij dat ik zelf de keuze kan maken om nu nog de keuze te maken voor een carrièreswitch.

Amateurtoneel

Vandeurzen maakte in drie decennia politieke bedrijvigheid bewuste keuzes, maar is niet blind voor de tol. “Vooral als partijvoorzitter van CD&V van 2004 tot 2007 was het heel hard werken. Terwijl de rest van het gezin al lang sliep, zat ik vaak tot 2 uur ‘s nachts over de dossiers gebogen.”

Wat hij wil doen na zijn politieke carrière? "Ik zou straks graag enkele hobby's weer opnemen. Zoals spelen in amateurtoneel, een weinig bekende oude liefde van mij.”

Introductie #Kindreflex aan vooravond #Dagvandekinderrechten. Hiermee gaan we aandacht verhogen bij #hulpverleners voor de #veiligheid van de kinderen die opgroeien bij ouder met psychische of verslavingsproblemen. Belang van #kind voorop.

