Jo Vandeurzen strijkt maar liefst 400.000 euro op bij vertrek: “Schrik er zelf van” kg

20 november 2018

06u17

Bron: Belga 0 Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) krijgt bij zijn vertrek in mei geen 136.000 euro uittredingsvergoeding, zoals de VRT had uitgerekend, maar 400.000 euro. Dat berichten de Mediahuis-kranten vandaag.

"Ik ben er zelf van geschrokken", zegt Vandeurzen in Het Belang van Limburg. "Dat is zeer veel geld. Ik ga nadenken over hoe ik een deel van dat geld kan investeren in de maatschappij.”



De regels voor ministers en parlementsleden zijn pas in 2014 verstrengd, maar de opgebouwde rechten van de periode daarvoor blijven wel nog gelden. Vandeurzen is dus niet de enige die royaal zal worden vergoed.