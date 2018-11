Jo Vandeurzen strijkt maar liefst 391.000 euro op bij vertrek: “Schrik er zelf van” kg

20 november 2018

06u17

Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) krijgt bij zijn vertrek in mei geen 136.000 euro uittredingsvergoeding, zoals de VRT had uitgerekend, maar bijna 400.000 euro. Dat melden de kranten van het Mediahuis.

Volgens Isabel Albers, editorial director bij De Tijd, gaat het om 391.000 euro. Vandeurzen zou immers een vergoeding krijgen ter waarde van 44 keer zijn maandelijkse wedde, in plaats van de 24 maand waarop de eerdere berekening werd gebaseerd. In totaal komt dat op een brutobedrag van 428.000 euro, waarvan 8,5 procent pensioenbijdrage wordt afgetrokken.



“Dat is de regeling volgens parlementsvoorzitter Jan Peumans", voegt Albers toe op Twitter.

Dat komt dus in dit geval volgens de website van het Vlaams Parlement neer op 9742 x 44= 428.000

- 8,5 pct pensioenbijdrage

=391.000 bruto belast

"Ik ben er zelf van geschrokken", zegt Vandeurzen in Het Belang van Limburg. "Dat is zeer veel geld. Ik ga nadenken over hoe ik een deel van dat geld kan investeren in de maatschappij.”



De regels voor ministers en parlementsleden zijn pas in 2014 verstrengd, maar de opgebouwde rechten van de periode daarvoor blijven wel nog gelden. Vandeurzen is dus niet de enige die royaal zal worden vergoed.