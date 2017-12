Jinnih Beels: "War on Drugs heeft gefaald" ADV

Na een ontluisterende reportage van het VRT-programma 'Pano' over de Antwerpse drugsproblematiek, stelt ex-politieambtenaar en Samen-politica Jinnih Beels dat de 'War on Drugs' gefaald heeft en er een zogenaamd driesporenbeleid nodig is van preventie, zorg en het aanpakken van de grootste criminelen.

In de 'Pano'-reportage van gisterenavond getuigden onder meer verschillende (voormalige) Antwerpse drugsdealers en hun familieleden over de verlokkingen van de cocaïnehandel en fenomenen zoals het omkopen van havenarbeiders, dalende prijzen door de toegenomen smokkel, steeds jongere drugscriminelen en geweld tussen drugsbendes.

Beels reageerde vanochtend op Radio 1 met de boodschap dat het drugsprobleem momenteel verkeerd wordt aangepakt. "De politie treedt hard op tegen de kleine garnalen uit het drugsmilieu", zegt ze. "Maar in de reportage zie je dat elke kleine garnaal die je oppakt meteen wordt vervangen door twee anderen." Beels pleit er daarom voor om niet alleen te focussen op de aanbodzijde, maar ook op het doen afnemen van de vraag door preventie en zorg.

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) voelt zich niet aangesproken door de kritiek. "De druggerelateerde criminaliteit is in Antwerpen de voorbije jaren enorm teruggedrongen", laat hij via zijn woordvoerder weten in een reactie. "De War on Drugs is bovendien geen oorlog tegen gebruikers. Integendeel, er is nooit meer geïnvesteerd in hulpverlening en preventie dan onder dit bestuur." De Wever wijst er onder meer op dat elke minderjarige gebruiker wordt opgevolgd door een casemanager, dat problematische veelplegers met verslaving worden begeleid en dat er sinds dit jaar residentiële opvang is voor verslaafde dak- en thuislozen.