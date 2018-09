Jinnih Beels: "Voor mij zijn deze verkiezingen geen opwarmertje voor die van volgend jaar" Redactie

01 september 2018

17u21

Bron: belga 1 In Antwerpen heeft sp.a vandaag haar campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Met de slogan "Jinnih Beels kiest voor u" wil lijsttrekster Beels aantonen dat zij met de verkiezingen in aantocht geen verborgen agenda heeft.

Na introductie door Tom Meeuws, nummer twee op de lijst in Antwerpen, werd de affiche en slogan van Jinnih Beels onthuld. Opvallend: die bevat geen sp.a-logo. "Ik heb geen politieke achtergrond", zegt Beels. "Ik ben geen BV, zelfs geen BA (een bekende Antwerpenaar). Ik heb maar één bezorgdheid: de bewoners van deze stad."

Beels benadrukt dat ze met deze verkiezingen geen dubbele agenda of plan b heeft, "in tegenstelling tot anderen". Voor haar is Antwerpen al te lang het strijdtoneel voor hanengevechten: "Sommigen dromen van een strijd tussen nationale kopstukken hier. Daar gaat het voor ons niet over."

Volgens Tom Meeuws draait de sp.a-campagne in Antwerpen rond "gerust zijn". "Gerust dat je veilig op je werk of op school kan geraken, dat je een goede woonst hebt, en dat je terechtkan bij je lokale politiekantoor." De partij wil daarom inzetten op nieuwe tramlijnen, fiets- en voetpaden, meer sociale woningen en een bereikbaar politiekorps.