Jinnih Beels (sp.a) scherp voor ex-kartelpartner: "Wij willen eerst mensen doen groeien, daarna de bomen. Groen wil het omgekeerde"

24 februari 2019

10u17

Bron: De Zondag 26 Als het van Antwerps schepen van Onderwijs en Jeugd Jinnih Beels (sp.a) afhangt, mogen de klimaatbetogingen van spijbelende scholieren stoppen. “Ik ben grote voorstander van het stakingsrecht. Maar gebruik je dat te pas en te onpas, dan verdwijnt de kracht ervan”, zegt de voormalige politiecommissaris in een interview met De Zondag. Ze haalt ook uit naar ex-kartelpartner Groen: “Uiteengaan was verstandig.”

“Die eerste klimaatbetoging vond ik fantastisch. Ze bewees dat jongeren wél kritisch kunnen zijn. Ik was daar zelfs ontzettend trots op. Die tweede betoging, oké, maar dan was het signaal gegeven”, aldus Beels. Afgelopen donderdag vond in Brussel al de zevende klimaatmars plaats. De 12-jarige zoon van de politica zal je op de betogingen niet aantreffen. Hij mag niet deelnemen van zijn moeder. “Ik heb hem wel uitgelegd waarom.”

Beels is grote voorstander van het stakingsrecht, maar als je dat te pas en te onpas gebruikt, verdwijnt de kracht ervan. “Ik trek dat door naar de klimaatbetogingen”, zegt ze in De Zondag. “Ik vind ook dat wij, volwassenen, spijbelende jongeren niet moeten aanmoedigen.”

De socialiste zag het levenslicht in India, een grote vervuiler. “Daar ligt niemand wakker van het klimaat. Als we willen slagen, moeten we eerst die landen meekrijgen. Waarmee ik niet wil zeggen dat we niets moeten doen.”

Beels over Samen

Beels blikt in het interview ook terug op het einde van Samen, de kartellijst waarmee sp.a en Groen in Anwerpen naar de verkiezingen zouden trekken. Maar nog voor de stembusslag van oktober 2018 werd de samenwerking al opgeblazen.

“Ik dacht aanvankelijk écht dat dat een mooi verhaal zou worden en tot een progressief front zou leiden”, zegt Beels. Ze vindt het verstandig dat beide partijen uiteindelijk elk hun eigen weg gingen. “Ik heb geleerd dat rood en groen fundamenteel anders naar de samenleving kijken. Het kartel zou dus sowieso uiteengevallen zijn: een verstandshuwelijk blijft nooit duren.”

Gulden middenweg

Beels mist bij haar groene collega’s naar eigen zeggen de sociale component, “maatregelen die voor iedereen haalbaar zijn”. Volgens de Antwerpse vertelt Groen een meer liberaal verhaal voor burgers die de luxe hebben om bijvoorbeeld wakker te liggen van het klimaat. “Als Groen pleit voor een lage emissiezone over heel Vlaanderen, dan zeg ik neen. Want dat zal de mensen pijn doen die geen nieuwe wagen kúnnen kopen. Wij investeren liever in openbaar vervoer.”

“Ik kijk liever naar de gulden middenweg”, aldus nog Beels. “We moeten het klimaat aanpakken, maar zónder de mensen pijn te doen. Ik zal het verschil stout uitdrukken. Wij willen eerst de mensen doen groeien, en daarna de bomen. Groen wil het omgekeerde.”

