Jinnih Beels: "Sp.a mogelijk in Antwerpse coalitie, maar dan wel zonder mij"

04 november 2018

14u33

Bron: VTM Nieuws "Als ze mij de vraag stellen om lijsttrekker te worden bij de komende verkiezingen, ga ik daar zeker over nadenken." Dat zei Jinnih Beels van sp.a bij VTM Nieuws.

Jinnih Beels trok als onafhankelijk lijsttrekker voor sp.a naar de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen, maar kon haar partij, ondanks een goed persoonlijk resultaat, niet naar een overwinning loodsen. "Het was een heel slecht resultaat dat we hebben neergezet, zowel in Antwerpen als in andere steden", aldus Beels.

Na twee weken van verkennende gesprekken weet Beels naar eigen zeggen niet in welke richting de formatie in Antwerpen zal gaan. Ze sluit niet uit dat sp.a deelneemt aan het volgende bestuur van de stad, maar zelf schepen worden onder burgemeester Bart De Wever (N-VA) zit er niet in. "Ik zie mezelf dat niet doen, maar het gaat niet over mij. Het gaat over de partij, over de stad. Ik denk dat we moeten denken in het belang van de inwoners van de stad Antwerpen.”

Goesting

Sp.a moet volgens Beels durven toegeven dat ze het moeilijk heeft en dat de resultaten beter zullen moeten. "De partij beseft dat we nood hebben aan vernieuwing en zuurstof. Ik ben overtuigd dat we veel mensen gaan vinden die de goesting hebben om van sp.a weer een grote partij te maken." Een van de manieren om de partij weer te doen groeien is volgens Beels mensen uit het werkveld binnen te halen.

Zelf schafte ze op de avond van de lokale verkiezingen een partijkaart aan, en die is volgens haar een engagement voor de toekomst. Als ze haar de vraag stellen om lijsttrekker te worden bij de komende federale en regionale verkiezingen, zal ze daar over nadenken.