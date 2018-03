Jinnih Beels kopvrouw voor sp.a in Antwerpen, maar ze koopt voorlopig geen partijkaart Nina Bernaerts HR

28 maart 2018

11u42

Bron: Eigen berichtgeving, belga 247 Niet lokaal partijvoorzitter Tom Meeuws, maar wel de onafhankelijke kandidate Jinnih Beels zal de sp.a-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen trekken. Dat heeft de partij vandaag bekendgemaakt op een persconferentie. Beels blijft wel 'verruimingskandidaat' en dus geen partijlid. "Wat niet is, kan nog komen", zegt ze.

Na de opsplitsing van het kartel 'Samen', van Groen en sp.a, trekt sp.a alleen naar de kiezer in Antwerpen. Dat doet het met een onafhankelijke kandidate als lijsstrekker. Beels blijft naar eigen zeggen wel een "verruimingskandidaat" en dus geen partijlid. "Wat niet is kan nog komen", zegt ze daarover in Het Journaal op VRT. Jinnih Beels neemt het als kopvrouw van de socialisten in Antwerpen onder meer op tegen zittend burgemeester Bart De Wever (N-VA), Kris Peeters (CD&V) en voormalig kartelpartner Wouter Van Besien (Groen).

Op de tweede plaats op de lijst staat Tom Meeuws, de lokale voorzitter van sp.a in Antwerpen. Volgens Beels mag zij dan wel "de spits" zijn, "mijn nummer twee blijft de coach." Op drie staat Vlaams parlementslid Güler Turan en op vier staat voormalig zaalvoetballer Karim Bachar, die op dit moment onder meer trainer van de Antwerpse zaalvoetbalploeg FT Antwerpen is. Op nummer vijf prijkt OCMW-raadslid Tatjana Scheck, Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache duwt de lijst.

De overige plaatsen worden later bekendgemaakt, maar volgens Meeuws zullen ervaren kopstukken als Monica De Coninck en Kathleen Van Brempt daar zeker nog bij horen.

Meeuws wilde Beels eigenlijk al lijsttrekker maken nog voor 'Samen' werd stopgezet, stelt de Antwerpse sp.a-voorzitter. "Zij is onze ideale kandidaat-burgemeester", vindt hij. "De mensen willen nieuwe, geloofwaardige politici die vooral veel ervaring hebben op straat, in de wijken. Jinnih heeft dat meer dan wie ook. We hebben ook een burgemeester nodig die met de armen open iedereen warm en hartelijk verwelkomt in deze stad."

Beels stelt dat ze vanuit haar werkervaring in de Antwerpse wijken - bij de Antwerpse lokale politie stond ze een tijd aan het hoofd van de cel Diversiteit - en tijdens meer recente huisbezoeken tot het inzicht kwam dat er een ander beleid nodig is. "Ik heb veel mensen gesproken die zich niet aanvaard of gehoord voelen", zegt ze. "Het kan anders. We willen een stad waar iedereen graag en veilig woont en waar jongeren naar kansen worden geleid."

Volgens Tom Meeuws, de nummer twee op de lijst, zal sp.a bij de gemeenteraadsverkiezingen vooral inzetten op de thema's mobiliteit, wonen, onderwijs en zekerheid van zorg en veiligheid. De slogan bij de voorstelling van de lijst was 'Opnieuw vooruit'. "Als socialisten willen we een stad zijn waar iedereen opnieuw vooruit kan geraken", aldus Meeuws.

De ambitie bij sp.a lijkt dus erg groot, na zes jaar oppositie in Antwerpen. "We hebben een heel ander idee over hoe je een stad bestuurt dan het huidige stadsbestuur", zegt Meeuws. "Antwerpen moet een plek zijn waar je aankomt op gelijk welke leeftijd en kansen krijgt en kan grijpen. Kansen om je dromen waar te maken. Vandaag hebben we echter een stad die stilstaat - in het verkeer én in het leven."

Prioriteiten

Met Beels als onafhankelijke kandidaat op de eerste plaats maakt de Antwerpse sp.a-top een opmerkelijke keuze. "We hebben de deuren opengezet en dat is met 'Samen' (de partij trok eerst samen met Groen naar de kiezer, red.) wat fout gelopen, daar moeten we niet flauw over doen", zegt Meeuws. "Maar de deuren zijn breed opengebleven. We hebben trouwens nog verschillende verruimingskandidaten."

Ook Beels heeft het over "een ploeg die vooruit wil met de stad en in het leven". Ze wil naar eigen zeggen gaan voor prioriteiten als veilig en kwalitatief wonen, een brede schoolaanpak en de zekerheid voor jong en oud om toegang te hebben tot zorg. "We willen ervoor zorgen dat Antwerpen weer een warme, solidaire en leefbare stad wordt", zegt ze.