Jinnih Beels haalt uit naar De Wever: "U bent een softie" Redactie

08 oktober 2018

23u37

Bron: VRT 4 Tijdens een debat in "Iedereen kiest" op Eén kreeg Antwerps burgemeester Bart De Wever van zijn uitdagers harde kritiek te slikken op zijn 'war on drugs', die volgens hen niet genoeg resultaten heeft geboekt. "In mijn ogen bent u eigenlijk een softie", sneerde sp.a-lijsttrekker Jinnih Beels naar De Wever.

Zelf vind De Wever zijn 'war on drugs' zeer geslaagd, en geeft hij zichzelf daarvoor een 8 op 10. "Wat veel", vond Kris Peeters (CD&V), maar het was vooral Beels die hard uithaalde. "U hebt de oren en de ogen in de wijk afgebouwd. De wijkteams zijn er niet meer, dus hebt u eigenlijk geen informatietoevoer." Ze kwam ook terug op de sneer die De Wever enkele weken geleden uitdeelde aan Kris Peeters over diens bezoek aan een viswinkel die niet helemaal koosjer zou zijn. "Sluit die viswinkel dan. U hebt de maatregelen om dat te doen. Sluit die winkel in plaats van te zeuren. In mijn ogen bent u eigenlijk een softie."

De Wever vindt die kritiek "flauwekul" en stelt dat hij tal van panden heeft gesloten, maar dat hij meer instrumenten nodig heeft om dat ook definitief te doen. Het dit jaar gelanceerde Stroomplan en het principe van bestuurlijke handhaving moeten daar volgens hem een antwoord op bieden.

Ander verhaal

Desondanks sluit Beels de deur niet voor N-VA. "Het water tussen De Wever en mezelf is zeer diep, maar ik ben geen vrouw van extremen, dus sluit ik alles ertussenin niet uit. Ik sluit niet uit dat wij rond de tafel gaan zitten en dat we gaan bekijken wat het beste is voor Antwerpen."

Peeters wilde de suggestie van De Wever dat hun partijen de voorbije zes jaar goed samenwerkten, niet volmondig bevestigen. "We hebben zes jaar samengewerkt, maar bepaalde problemen zijn niet opgelost en wij hebben daar als CD&V ideeën over om die aan te pakken", zei hij. "We zullen na 14 oktober zien met wie we ons programma het beste kunnen uitvoeren."

Wouter Van Besien (Groen) blijft erbij dat hij "een heel ander verhaal dan N-VA" heeft. "We gaan het gele model van N-VA en ons groene model niet vermengen. Ik vraag een mandaat aan de Antwerpenaar om een andere coalitie te maken, niet met de N-VA."