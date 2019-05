Jinnih Beels claimt burgemeesterssjerp als De Wever minister-president wordt. “Onwaarschijnlijk”, volgens De Wever AW

26 mei 2019

13u03 12 Jinnih Beels (sp.a) is kandidaat-burgemeester van Antwerpen als Bart De Wever Vlaams minister-president wordt. Dat zei Beels voor de camera van VTM NIEUWS. Beels is momenteel schepen voor Onderwijs, Jeugd, Integratie en Inburgering in Antwerpen.

“Bart De Wever heeft zijn kans gekregen, en is burgemeester geworden”, aldus Beels. Eenmaal De Wever naar het Vlaams Parlement heeft hij volgens de politica zijn kans verkeken. “Voor mij is Antwerpen nog altijd heel belangrijk. Ik wil graag die verbindende rol overnemen.”

In principe zou een andere N-VA’er de sjerp krijgen als De Wever zijn plaats afstaat, maar dat is volgens Beels nog geen uitgemaakte zaak. “Het is niet aan ons om nu te gaan zeggen wie bij N-VA daar eventueel geschikt voor is, maar het zal in ieder geval besproken moeten worden”, stelt ze. “Zelf ben ik alvast kandidaat, dat is logisch, ik voel een verantwoordelijkheid naar alle Antwerpenaars om de Grote Verbinding verder uit te voeren.”

Beels benadrukt dat de kwestie nog niet werd besproken met N-VA: “U stelde een vraag, en ik geef daarop een antwoord”.

Onwaarschijnlijk

Huidig burgemeester van Antwerpen Bart De Wever reageerde gepikeerd op de uitspraken van zijn schepen. Volgens hem is de kans dat Beels zijn burgemeesterssjerp krijgt “bijzonder onwaarschijnlijk”. “Met alle Chinezen maar niet met den deze”, reageert de burgemeester van Antwerpen nog. “En ik ben geen Chinees."

De Wever liet nog optekenen dat hij in de uitspraken en de timing ervan “een politieke zet” ziet en dat hij dat “niet netjes” vindt. Hij bevestigde dat de kwestie nog niet besproken is binnen het stadsbestuur. Verder waarschuwt hij dat iedereen maar beter de verkiezingsuitslagen kan afwachten. De “moeilijke vergaderingen” volgen daarna wel.

Ook andere Antwerpse politici zijn het oneens met de uitspraken van Jinnih Beels (sp.a). Philippe De Backer (Open Vld) schrijft in een Twitterbericht dat haar claim “ongepast” is. “In Antwerpen stapten we niet in een coalitie met een rooie burgemeester. De liberalen zijn op inhoud in deze coalitie gegaan. We zijn altijd logisch en consequent geweest en zullen zo ook blijven handelen”, besluit de Open Vld’er. Hij besluit met de hashtag #notgonnahappen.

Claimen van burgemeesterssjerp is ongepast. In Antwerpen stapten we niet in een coalitie met een rooie burgemeester. De liberalen zijn op inhoud in deze coalitie gegaan. We zijn altijd logisch en consequent geweest en zullen ook zo blijven handelen. #Antwerpen #notgonnahappen Philippe De Backer(@ debackerphil) link