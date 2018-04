Jeugdwerkloosheid daalt sterkst in Brussel SI

Bron: Belga 1 De jeugdwerkloosheid in Brussel staat bijna op hetzelfde niveau als in Gent. Beide grootsteden kampen met een jeugdwerkloosheidsgraad van om en bij de 24 procent. Brussel kende de voorbije jaren een opvallende daling van het aantal jonge werklozen.

Waar Brussel in 2013 nog kampte met een jeugdwerkloosheid van meer dan 33 procent, is dat jaargemiddelde in 2017 gedaald naar 24,4 procent. Nog altijd hoog, maar toch een daling met ruim negen procent.

In maart bedroeg de Brusselse jeugdwerkloosheid 23,4 procent, goed voor 9.266 jonge werklozen. Dat is 6,8 procent minder dan een jaar eerder. Het is volgens Actiris de 58ste maand op rij dat de jongerenwerkloosheid er daalt.

Gent

Het verschil met de jeugdwerkloosheid in Gent (25,5 procent) was in 2013 nog vrij groot: 8,1 procent. Maar sindsdien is dat duidelijk geslonken. Gent kampte in 2017 met een gemiddelde jeugdwerkloosheidsgraad van 23,6 procent. Het verschil bedraagt nu nog geen procent.

Sinds 2016 ligt de jeugdwerkloosheidsgraad in Antwerpen overigens hoger dan in Brussel. In 2017 was dat gemiddeld 26,3 procent, tegen dus 24,4 procent in Brussel.

Geen wedstrijd

Bij de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris wijst men op de Jongerengarantie die het Brussels gewest biedt en die garandeert dat elke jonge werkloze binnen de zes maanden een opleiding, een betaalde stage of een job krijgt. "We willen er geen wedstrijd van maken. De jeugdwerkloosheid is gedaald in alle grootsteden. Maar inderdaad toch het sterkst in Brussel", aldus woordvoerder Jan Gatz.