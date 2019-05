Jeugdvoetbal 30% duurder in vijf jaar Sven Spoormakers

25 mei 2019

05u29 4 Jeugdvoetbal is in vijf jaar tijd ruim 30% duurder geworden. Dat blijkt uit een bevraging van deze krant bij 100 clubs in alle afdelingen. In 2014 kostte een jaar ‘sjotten’ nog gemiddeld 231 euro, komend seizoen al 303 euro. Vooral de kleinere clubs hebben de prijzen stevig opgetrokken - tot meer dan 500 euro per jaar.

Het zijn maar een paar voorbeelden: het lidgeld van VC Bekkevoort steeg van 100 naar 200 euro, dat van Rita Berlaar van 155 naar 205 en dat van KCV Nieuwpoort van 175 naar 270. In vijf jaar kwam er in Vlaanderen gemiddeld 72 euro bij, bij clubs op alle niveaus van het jeugdvoetbal. De reden? Alles is duurder geworden: de elektriciteit, het water, het onderhoud en de aanleg van (kunst)grasvelden, de trainersvergoedingen.

Opvallend: de kleine clubs, die op interprovinciaal niveau spelen, worden even duur als profteams. Sommige uitschieters vragen zelfs méér dan clubs als Sint-Truiden of Antwerp. Zo kost een jaar voetballen bij Racing Club Gent 585 euro, bij Olsa Brakel 525 euro en bij Tempo Overijse 480 euro. “Misschien moet er eens nagedacht worden over een maximumfactuur”, oppert een voorzitter.

Voetbal Vlaanderen, dat verantwoordelijk is voor het amateurvoetbal, kijkt verbaasd naar de cijfers, maar voelt niet meteen de noodzaak om in te grijpen. “Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om hun budget rond te krijgen en dit correct te doen. Tegelijk blijft het belangrijk dat er niemand uit de boot valt: voetbal moet voor iedereen toegankelijk blijven.”

Vlaams sportminister Muyters (N-VA) wil, na de vorming van een nieuwe Vlaamse regering, een gesprek met Voetbal Vlaanderen. “We moeten kijken hoe we excessen kunnen vermijden.”

