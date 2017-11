Jeugdtrainer die na scoutsfuif werd opgesloten in illegalencentrum is weer vrij

David Acke hr

15u34

Bron: Eigen berichtgeving 5 Patrick Lefelon De 18-jarige Eugène Djangmah. Eugène Djangmah (18) is zonet vrijgelaten uit de gesloten instelling van Vottem. Dat werd bevestigd door zijn vrienden. De jongen werd afgelopen weekend opgepakt op een scoutsfuif omdat hij geen geldige papieren kon voorleggen.

"Hij is op dit moment op een plek waar hij even kan rusten en alles kan verwerken," laten zijn vrienden weten.

Eugène en enkele vrienden trokken vrijdag naar een scoutsfuif in Edegem. Rond 1.30 uur ontstond er een incident waarvoor de politie ter plaatse kwam. Woordvoerder Dirk Fonteyne van politie Minos: "Onze ploeg ter plaatse heeft een aantal mensen die in de buurt van dat incident waren, gecontroleerd. Daarbij was ook een jongen van 18 die geen Belgische identiteitspapieren bij had. Hij bleek niets met het incident te maken te hebben. Wij hebben dan de dienst Vreemdelingenzaken gecontacteerd en die gaf ons opdracht om hem naar het gesloten centrum voor Illegalen in Vottem te brengen." Daar zat Eugène sinds vrijdagavond.

Patrick Lefelon Eugène was sinds dit jaar trainer van de kadetten van amateurvoetbalclub Groenenhoek.