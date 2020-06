Jeugdrechters dreigen ermee jeugddelinquenten vanaf maandag vrij te laten kv

23 juni 2020

21u04

Bron: Belga 46 In een brief aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V) dreigen de Brusselse jeugdrechters ermee om vanaf maandag alle minderjarige criminelen vrij te laten. Dat bericht La Dernière Heure vandaag. In hun brief beklagen de rechters zich over het gebrek aan personeel, voornamelijk griffiers, waarmee ze al jaren te kampen hebben. Het kabinet van minister Geens liet in een reactie aan Belga weten dat het zich bewust is van het “ernstige” personeelstekort bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Begin juli staat er een overleg gepland.

“Bij gebrek aan een onmiddellijke versterking van het personeel, zien wij ons genoodzaakt om vanaf 29 juni voorrang te geven aan de zorg voor minderjarigen in gevaar zonder onze verantwoordelijkheid te nemen voor jeugddelinquenten die naar ons worden doorverwezen”, stellen de rechters in hun brief aan minister Geens. “Nooit eerder was het aantal griffiers en personeelsleden zo laag.” Volgens de rechters is er momenteel een tekort van vijf griffiers. “Tijdens de hele coronacrisis hebben de personeelsleden, de griffiers en de magistraten nochtans alles op alles gezet om de rechtbank te laten doorwerken”, klinkt het verder.

Volgens La Dernière Heure hebben de griffiers het werk vandaag voor 59 minuten neergelegd.

“De situatie van het gerechtelijk personeel bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel is inderdaad ernstig”, erkent het kabinet van Koen Geens in een reactie aan Belga. De bezettingsgraad bedraagt ​​momenteel 79%. “We zijn ons bewust van de situatie”, klinkt het.

Personeelsverloop

Er werd al versterking beloofd. Zo lopen er momenteel 45 procedures voor de aanwerving van griffiers en vorig jaar werden ook 21 vacatures opengesteld voor administratief personeel. Met deze 66 mensen zou de bezettingsgraad oplopen tot 90 procent, maar het invullen van de functies verloopt moeilijker en trager dan verwacht, betreurt het kabinet. Bovendien zijn er veel afwezigheden als gevolg van ziekte onder het personeel en is er een groot personeelsverloop.

Gezien de hoogdringendheid werd in maart overeengekomen om 17 contractuele werknemers aan te nemen, waarvan de aanwerving sneller kan verlopen dan voor de statutaire personeelsleden.

De vakbonden van het rechtbankpersoneel hebben de problematiek al aangekaart en begin juli staat er een overleg met de vakbonden gepland, aldus het kabinet Geens. Een officiële datum is er echter nog niet.