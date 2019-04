Jeugdrechter stuurt twee minderjarige kopschoppers Antwerpen naar gesloten jeugdinstelling Aline Cautreels

08 april 2019

14u02

Bron: VTM Nieuws 11 In Antwerpen heeft de jeugdrechter beslist om de twee minderjarige kopschoppers naar de gesloten jeugdinstelling van Everberg te sturen.

De lokale politie van Antwerpen had de twee 17-jarigen opgepakt nadat er een filmpje op sociale media was verschenen waarin een hulpeloze man zonder aanleiding wordt aangevallen. De feiten vonden vermoedelijk plaats in premetrostation Diamant onder Antwerpen-Centraal.

De jeugdrechter heeft nu beslist om de twee te plaatsen in de gesloten jeugdinstelling in Everberg. Daar zullen de jongens vijf dagen verblijven. “Ze blijven daar tot vrijdag en worden dan opnieuw voor de jeugdrechter geleid. Die zal dan beslissen of hun plaatsing verlengd wordt, of zal andere maatregelen opleggen”, zegt persrechter Luc Versteylen van de jeugdrechtbank.



Dries Van Langenhove en Filip De Winter van Vlaams Belang verspreidden het filmpje op sociale media. De Lokale Politie Antwerpen kreeg de beelden ook in haar bezit en is met een onderzoek gestart.

“Je portemonnee of je kop”

In de video is te zien hoe een ogenschijnlijk dronken man voor een zitbank in een metrostation op de grond zit. Hij wordt er belaagd door de twee jongemannen. “Je portemonnee of je kop”, krijgt hij te horen, waarna hij luttele seconden later twee rake schoppen tegen het hoofd krijgt en de man voorover lijkt te vallen. Het lijkt op de beelden ook of een van de twee jongemannen een mes vast heeft.

“We kregen de beelden ook via sociale media, vooral door verbolgen jongeren”, zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert. “Onze lokale recherche is met een onderzoek gestart. We hebben nog geen weet van een klacht van het slachtoffer.” De minderjarige die de beelden maakte, blijft vooralsnog op vrije voeten.