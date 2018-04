Jeugdrechter beveelt plaatsing van jongen in instelling: vader grijpt wapen van agente, zoon zet het op een lopen Alexander Haezebrouck

16 april 2018

12u22

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 531 Een man heeft deze ochtend op de Kortrijkse rechtbank twee agenten bedreigd met hun eigen vuurwapen. De man slaagde erin tijdens een schermutseling het vuurwapen van een agente te bemachtigen.

De man van 1971 uit Avelgem moest vandaag samen met zijn minderjarige zoon verschijnen bij de jeugdrechter toen het plots fout liep.

De rechtbank beval een plaatsing in een instelling. De vader ging daar niet mee akkoord, waarop een schermutseling ontstond. In het tumult slaagde hij erin een wapen van een agent te ontfutselen. De man zou het wapen tegen de nek van de agente hebben geduwd en haalde zelfs de trekker over, maar het wapen was niet schietklaar gemaakt.

Een tiental agenten van de politiezone Vlas snelden ter hulp. De man kon overmeesterd worden en zal voorgeleid worden. Het parket vraagt zijn aanhouding. Beide agenten werden in shock en lichtgewond afgevoerd.

Het zoontje van de man zette het op een lopen en is spoorloos.