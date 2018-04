Jeugdparket start onderzoek naar fuif in Torhout waar 13-jarige meisje zware alcoholvergiftiging opliep Tessa Rens

03 april 2018

16u33

Bron: VTM NIEUWS 0 Het jeugdparket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, start een vooronderzoek naar het i ncident op een fuif in Torhout . Daar liep een 13-jarig meisje een zware alcoholvergiftiging op. Het jeugdparket gaat nu de omstandigheden onderzoeken, om daarna te beslissen of ze hun onderzoek verderzetten. Dat bevestigen ze aan VTM NIEUWS.

Het meisje uit Roeselare ging zaterdag naar een fuif van de meisjesafdeling van KSA Torhout, maar na enkele uren verloor ze het bewustzijn. Ze werd meteen naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens verschillende bronnen bleek dat het meisje maar liefst 2,8 promille alcohol in haar bloed had, wat ongeveer overeenkomt met twaalf glazen alcohol in slechts enkele uren tijd. De politie wil enkel bevestigen dat het meisje naar het ziekenhuis werd gebracht met een hoge hoeveelheid alcohol in haar bloed.

Voorafname

Het jeugdparket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, zegt nu dat ze de omstandigheden gaat onderzoeken. Het gaat niet over een specifiek onderzoek naar de vereniging KSA die de fuif organiseerde. Wel gaat het parket spreken met het meisje en haar ouders, om daarna te beslissen of verder onderzoek nodig is. Het gaat dus om een voorafname om zicht te krijgen op wat er precies gebeurd is.