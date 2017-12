Jeugdhulp slaakt noodkreet: druk op sector neemt jaar om jaar toe MV

15u10

Bron: Belga 0 BELGA De noodkreet die de jeugdhulp slaakt, is niet nieuw voor het Agentschap Jongerenwelzijn. "Cijfers tonen aan dat de druk op de jeugdhulp de laatste drie jaar is toegenomen. Zo steeg het aantal aangemelde jongeren voor crisisjeugdhulp in 2016 opnieuw met 28 procent tot 9.868", zegt woordvoerder Pieter-Jan Bogaert.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft al beloofd 25 miljoen euro extra te investeren in jeugdhulp de komende jaren.

De Morgen schreef dinsdag dat er net voor Kerst een hulpkreet kwam van de Antwerpse afdeling van Jongerenwelzijn met de vraag naar dringende opvangplaatsen voor jongeren tijdens de eindejaarsperiode. Jongerenwelzijn bevestigt dat die vraag inderdaad werd rondgestuurd. Woordvoerder Peter-Jan Bogaert beseft dat die vraag om hulp niet evident is omdat alle voorzieningen onder druk staan, zeker tijdens deze periode.

Om die druk te verminderen, kondigde minister Vandeurzen een extra investering aan van 25 miljoen voor de jeugdhulp in 2018 en 2019. 15 miljoen is bestemd voor laagdrempelige jeugdhulp, goed voor de ondersteuning van 3.000 gezinnen. "Door meer te investeren in laagdrempelige hulp kunnen we voortijdig ingrijpen, zodat escalaties vermeden kunnen worden. Dat verlicht de druk op het crisisaanbod", zegt Bogaert.

Daarnaast zijn er al investeringen die lopende zijn in de sector voor personen met een handicap en de psychiatrie die op hun beurt de druk op voorzieningen die werken met minderjarigen moet verlichten, geeft de woordvoerder nog mee.

Toch blijft ook het Agentschap Jongerenwelzijn erop hameren dat er in de komende jaren nog meer geïnvesteerd moet worden om aan alle noden te verlichten.