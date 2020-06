Jeugddienst CM creëert 12.500 extra vakantieplaatsen in het binnenland SVM

11 juni 2020

21u00

Bron: Belga 2 Omdat zomerkampen naar het verre buitenland deze zomer niet mogelijk zijn, heeft de jeugddienst van CM 12.500 extra binnenlandse vakantieplaatsen gecreëerd voor deze zomer. De 5.500 plaatsen met overnachting zijn al allemaal de deur uit, klinkt het.

De Nationale Veiligheidsraad bepaalde dat zomerkampen, jeugdvakanties en speelpleinwerkingen met of zonder overnachting vanaf 1 juli mogen doorgaan in contactbubbels van maximaal 50 personen. Buitenlandse kampen kunnen als de kampplaats op maximaal 150 kilometer van de Belgische grens ligt.

Kazou moest daardoor de verre buitenlandse vakanties naar bijvoorbeeld Italië en Kroatië van meer dan 20.000 jongeren annuleren. "We zijn meteen met beroepskrachten en vrijwilligers aan de slag gegaan om te kijken hoe we ons anders konden oriënteren en organiseren. Een alternatief aanbod in het binnenland stond snel in de steigers", zegt communicatieverantwoordelijke Seppe Van Pottelbergh.

Er werden 12.500 extra vakantieplaatsen gecreëerd voor de 13- tot 18-jarigen in het binnenland. Het Buitengewoon Binnenland-aanbod voorziet in zomerkampen met overnachting. Voor de 13-14-jarigen werden er 3.000 plaatsen gecreëerd en voor de 15-18-jarigen 2.500. Die kampen zijn al volledig volgeboekt.

Voor de 11-14-jarigen werd het concept 'Sowiezomer' gecreëerd, met 7.000 plaatsen. Dat zijn kampen van maandag tot en met vrijdag, zonder overnachting. Daarvoor is inschrijven nog wel mogelijk.