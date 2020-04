Jeugdbewegingen roepen op om geen overhaaste beslissing te nemen over zomerkampen JG

16 april 2020

16u03

Bron: Belga 0 Scouts en Gidsen Vlaanderen en Chirojeugd Vlaanderen willen geen overhaaste beslissing nemen over de zomerkampen. "We wachten best af om een betere inschatting te maken, maar we hebben natuurlijk ook de tijd nodig om ons verstandig te herorganiseren als dat nodig is", stelt Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) opperde woensdag dat de vraag om de beslissing rond de zomerkampen nog uit te stellen van de jeugdbewegingen zelf komt. Dat bevestigen Scouts en Gidsen Vlaanderen en Chirojeugd Vlaanderen donderdag. Volgens Chirowoordvoerder Niels De Ceulaer is de jeugdsector dat overeengekomen samen met het kabinet van Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). "Het zou jammer zijn om al bij voorbaat alles af te gelasten", klinkt het.

Wachten tot na 3 mei

"We kijken natuurlijk halsreikend en hoopvol uit naar een zomer met kampen, want we merken ook een grote behoefte bij de kinderen en jongeren. We zijn geen vragende partij om de beslissing uit te stellen, maar we hebben er vertrouwen in dat door af te wachten er een betere inschatting gemaakt kan worden", aldus Van Reusel.

Zowel Scouts en Gidsen Vlaanderen als Chirojeugd Vlaanderen hopen na 3 mei meer duidelijkheid te hebben. “Zoals Jambon stelt, klopt het dat veel investeringen van de jeugdbewegingen pas voor vertrek gedaan worden. Maar als er een alternatief moet gezocht worden, hebben ze wel tijd nodig om zich te herorganiseren. Zaak is dan om de verenigingen goed op elkaar af te stemmen”, besluit Van Reusel.

Lees ook: Écht lastige knopen zijn pas voor nieuwe Veiligheidsraad volgende week (+)