Jeugdbewegingen mogen op kamp, maar: “Eén besmetting en kamp is voorbij” IB

16 juni 2020

04u25

Bron: Belga 2 Als op een kamp van de jeugdbeweging deze zomer één deelnemer besmet blijkt te zijn met het corona­virus, dan moet de hele 'kampbubbel' onherroepelijk naar huis. Dat blijkt uit de noodprocedure voor de jeugdkampen deze zomer waarover de kranten van Mediahuis vandaag berichten.

Enkele weken geleden beslisten experts dat jeugdbewegingen deze zomer dan toch op kamp mogen. Weliswaar mits strenge regels. Zo moeten kampen plaatsvinden in bubbels van maximaal vijftig personen.

Nu is ook duidelijk wat er exact moet gebeuren wanneer op een kamp een deelnemer mogelijk besmet is met het virus. De noodprocedure, waarover de voorbije weken druk overlegd is met virologen en andere experts, staat op punt.

Naar huis bij symptomen

Concreet: wanneer bij een kampdeelnemer symptomen van het coronavirus opduiken, moet hij of zij naar huis. Aan de ouders wordt gevraagd hun kind zo snel mogelijk te laten testen. In afwachting gelden maatregelen op kamp zoals anderhalve meter afstand houden.

Blijkt de deelnemer besmet met het coronavirus, dan zijn de gevolgen verstrekkend. "De hele bubbel waarin de deelnemer zich bevond, gaat dan naar huis", vermeldt de noodprocedure die de voorbije dagen door jeugdwerkkoepel De Ambrassade onder de Vlaamse jeugdbewegingen is verspreid.