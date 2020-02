Jeugdbewegingen mogen ook deze zomer niet zomaar op kamp in de Gaume door Afrikaanse varkenspest SPS

Bron: Belga 1 Jeugdbewegingen mogen ook komende zomer niet zomaar op kamp in de populaire Gaumestreek. Dat hebben Luxemburgs provinciegouverneur Olivier Schmitz en Waals minister van Natuur en Bos Céline Tellier aangekondigd. De Afrikaanse varkenspest is opnieuw de boosdoener.

Vorige zomer moesten verschillende jeugdbewegingen al op zoek naar een alternatief voor hun zomerkampplaats in de Ardennen, en ook dit jaar mag er niet zomaar gekampeerd worden in de Gaumebossen. De Waalse regering en de provincie Luxemburg willen vermijden dat de inspanningen die al gedaan zijn om de Afrikaanse varkenspest in te perken, teniet worden gedaan. Bovendien liggen er dierenvallen en wordt er intensief op everzwijnen gejaagd, wat de veiligheid van de jongeren in gevaar zou brengen.

Concreet zullen jeugdbewegingen die een kamp willen organiseren in de geïnfecteerde zone, dat enkel in afgesloten gebouwen mogen doen. Wie in het observatiegebied daarrond wil kamperen, moet een aanvraag indienen bij de provinciegouverneur tegen uiterlijk 16 maart. Voor elk van die aanvragen zal een risicoanalyse worden gemaakt op basis van onder meer de leeftijd van de deelnemers, de locatie van de kampsite en de nabijheid tot bosrijk gebied.

De gevolgen van de inperking zouden moeten meevallen, maakt Luxemburgs provinciegouverneur Olivier Schmitz zich sterk. In tegenstelling tot vorig jaar, was de beslissing nu wel te voorzien, zegt hij. Bovendien hebben de verschillende betrokken organisaties vorig jaar een alternatief gevonden, klonk het.