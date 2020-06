Jeugdbewegingen kunnen met trein of bus op kamp MDG

12 juni 2020

15u46

Bron: Belga 4 NMBS start de groepsreserveringen weer op. Dat is goed nieuws voor onder andere jeugdbewegingen die graag met de trein van en naar hun kampplaats reizen. En bij De Lijn rijdt de bivakbus ook uit.

Groepsreizen reserveren bij de NMBS kan weer sinds deze week, voor reizen vanaf 1 juli, zo meldt Ombudsrail, de ombudsdienst voor de treinreizigers, vrijdag.

Voorwaarden

Voor groepsreizen tijdens de zomervakantie gelden wel extra coronaveiligheidsmaatregelen, zo wordt ook op de website van de NMBS gepreciseerd. Groepen kunnen bijvoorbeeld uit maximaal vijftig personen bestaan, naar analogie met de bubbels van vijftig die op kamp toegestaan zijn. En de reservering moet ten laatste tien werkdagen voor vertrek in orde zijn. Betaling gebeurt per overschrijving. De mogelijkheden om reserveringen nog te wijzigen, om te boeken of terugbetaald te krijgen, zijn beperkt.

De NMBS beperkt het aantal groepsreizen tijdens de piekuren (tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 16.00 en 18.30 uur) op weekdagen. Naar de Belgische kust kan je niet in groep reizen tussen 7.00 en 9.00 uur tijdens weekends of op feestdagen. De groepen worden afgezonderd van de andere reizigers, en de NMBS herhaalt dat wie ouder is dan 12 jaar, een mondmasker moet dragen.

Voordelig tarief

Ook De Lijn biedt erkende jeugdverenigingen een voordelig tarief (1,60 euro per reiziger) aan om naar hun bivakplaats te reizen. Groepen tot 45 personen kunnen op de gewone lijnbus stappen, maar bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) riep begeleiders al op om hun gezond verstand te gebruiken en groepen indien nodig op te splitsen. Een groepsticket moet op voorhand gekocht worden.

Bij grotere groepen kan De Lijn een extra rit inleggen, enkel buiten de spitsuren. De verplaatsing mag maximaal 50 kilometer bedragen en zowel de vertrek- als de aankomsthalte moet een gewone halte van De Lijn zijn. Voor zomerkampen tussen 1 en 15 juli moet de aanvraag voor zo'n extra rit gebeuren voor 15 juni, voor zomerkampen tussen 16 juli en 2 september moet de aanvraag minstens een maand op voorhand worden ingediend.