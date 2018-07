Jeugdbewegingen hopen op tegemoetkoming NMBS, nu ze niet op kamp geraken met de trein kg

10 juli 2018

16u01

Bron: Belga 0 Scouts en Gidsen Vlaanderen hoopt op een blijk van tegemoetkoming van de NMBS voor zij die met de trein niet op hun kampbestemming raken, nu er vandaag en morgen opnieuw wordt gestaakt op het spoor. Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen, denkt daarvoor onder meer aan een schadeloosstelling.

"De NMBS heeft de voorbije dagen wel gecommuniceerd, en de paraplu wordt opengetrokken", zegt Van Reusel. "Natuurlijk willen we ons niet mengen in het debat over de relevantie van deze staking. Het is echter wel zo dat we een kwetsbare gebruiker van het openbaar vervoer zijn, die niet beschikt over veel alternatieven. We kiezen bewust voor het openbaar vervoer, maar dit versterkt het vertrouwen in het spoor natuurlijk niet."

Van Reusel wil de situatie echter niet dramatiseren. "Dit is een groot ongemak, maar ook geen catastrofe. De groepen moeten hun plan trekken, maar als scouts lukt hen dat wel."

Chiro

Bij Chirojeugd Vlaanderen wordt vooral gehoopt dat de NMBS de eerder gemaakte afspraken nakomt. "We kregen de belofte dat de tickets van groepsreizen die door de staking niet konden doorgaan, terugbetaald zullen worden", is daar te horen.

Net als de scouts communiceerde ook de Chiro naar zijn groepen over de aankomende staking. De nationale koepel van de Chiro werd een tiental keer gecontacteerd. De meesten raken met ouders of vrienden toch nog op kamp, enkele groepen legden een bus in. "Het spreekt voor zich dat dat een duurdere kost is", aldus nationaal secretaris Niels De Ceulaer.

Eén trein op drie rijdt

Het treinverkeer is vandaag ernstig verstoord door de staking van de Onafhankelijke Vakbond van het Spoorwegpersoneel (OVS). Ongeveer één trein op de drie rijdt, volgens NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. Het is de tweede staking met minimale dienstverlening.