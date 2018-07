Jetskiër verongelukt op meer van l'Eau d'Heure HA

16 juli 2018

17u22

Bron: Belga, Sudinfo 0 Een jetskiër is deze namiddag om het leven gekomen op een van de meren van l'Eau d'Heure, zo'n dertig kilometer ten zuiden van Charleroi. Dat bevestigt de brandweer van de zone Henegouwen-Oost.

Het ongeval gebeurde omstreeks 15.30 uur op een van vijf meren van l'Eau d'Heure in Froidchapelle, waar Jet Club Eau d’Heure haar clubhuis heeft. De jetskiër verloor om nog onbekende reden de controle over het stuur van zijn vaartuig en belandde in het water. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog met hartmassage te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De watersporter overleed ter plaatse.