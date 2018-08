Jerrycans met mogelijk drugsafval gedumpt in uitgebrande bestelwagen kv

21 augustus 2018

00u36

Bron: Belga 0 De politie van de zone Lanaken-Maasmechelen en het Limburgse parket onderzoeken een brand van een bestelwagen in Boorsem bij Maasmechelen van zondagavond. In de uitgebrande Ford Transit stonden jerrycans. Mogelijk zat daar afval in afkomstig van de productie van synthetische drugs.

De brandweer werd zondag rond 22.45 uur verwittigd van een brandend voertuig in de Grotestraat in Boorsem, onder de brug van de E314. De brandweer kon de brandende Ford Transit blussen. Wegens sterke vermoedens van brandstichting en door de aanwezigheid van jerrycans in de laadruimte liet het gerecht het voertuig sporenbewust takelen. Mensen van de technische en wetenschappelijke politie deden ter plaatse een sporenonderzoek.

