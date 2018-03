Jeroen Piqueur weet vandaag of hij 20 miljoen euro moet ophoesten IB

15 maart 2018

05u46

Bron: Belga 0 In de zaak van de failliete Optima Bank beslist de Gentse rechtbank van eerste aanleg vandaag of de voormalige topman Jeroen Piqueur de garantiestelling van 20 miljoen euro aan de bank moet nakomen. De curatoren van de failliete bank willen het geld recupereren maar de verdediging van Piqueur zegt dat hij niet gebonden is om te betalen.

Piqueur betwistte de garantiestelling van 20 miljoen euro uit zijn persoonlijk vermogen die hij eerder deed aan Optima Bank. Volgens Piqueur kaderde de garantie in de afbouw van Optima Bank, en moet hij zijn engagement niet nakomen omdat het faillissement zou uitgelokt zijn door de Nationale Bank van België (NBB). Benedicte Schumacher, de vrouw van Piqueur, had eerder aan de familierechtbank de nietigverklaring gevraagd van de verbintenis van garantiestelling, omdat de 20 miljoen zowel aan Piqueur als aan haar zou toebehoren. De rechtbank heeft die vraag afgewezen, omdat het om eenzijdige verbintenis gaat waardoor het belang van de familie niet in gedrang is gekomen.

Video-opname

Een video-opname die de NBB in 2014 maakte waarin Piqueur de garantiestelling van 20 miljoen euro aanvaardt, zou volgens zijn verdediging aantonen dat het geld niet van toepassing zou zijn bij een faillissement. De video zou het contact weergeven tussen gouverneur Luc Coene en zijn latere opvolger Jan Smets enerzijds, en Piqueur, Luc Van den Bossche (de vroegere voorzitter van het directiecomité) en Danny De Raymaeker (de vroegere CEO) aan de kant van Optima Bank. Op de meeting bij de Nationale Bank op 24 november 2014 eiste de Nationale Bank een garantie van de hoofdaandeelhouder om de afwikkeling van de bankactiviteiten te kunnen verzekeren.

"Psychologische dwang"

"Er was een psychologische dwang van de gouverneur. Mijn cliënt moest tekenen of er kwam een speciaal commissaris", zei Vincent Van Obberghe, de advocaat van Piqueur. "Mijn cliënt heeft strategische fouten en bedrijfseconomische fouten gemaakt, maar geen aansprakelijkheidsfouten. Optima had niet failliet verklaard moeten worden. De video en de briefwisseling van de Nationale Bank bevestigen dat die garantiestelling uitgedoofd is of enkel betrekking heeft op de afhandeling van de bancaire activiteiten."

Curator Matthias Gesquière stelde dat "de eenzijdige wilsuiting" van Piqueur duidelijk op schrift staat. "Er staat letterlijk dat hij 'ongeacht van faillissementsprocedure' moet instaan voor 20 miljoen euro. Piqueur is ook fors vergoed geweest voor deze verbintenis. Hij kreeg 600.000 euro rechtstreeks in de pocket als tegenprestatie voor de verbintenis. Het filmpje over de gesprekken op de Nationale Bank is totaal niet volledig en de verdediging doet de waarheid geweld aan."