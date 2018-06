Jeroen Piqueur vraagt in beroep vrijspraak voor fiscale fraude ADN

Bron: Belga 0 De voormalige Optima-topman Jeroen Piqueur heeft voor het hof van beroep in Gent de vrijspraak gevraagd voor fiscale fraude. Volgens zijn advocaat, Raf Verstraeten, zou Piqueur inkomsten niet hebben aangegeven in België omdat dat volgens zijn Luxemburgse raadgevers niet moest. In eerste aanleg kreeg Piqueur vier maanden effectief.

De 63-jarige Piqueur wordt vervolgd voor feiten tussen augustus 2007 en oktober 2013, voorafgaand aan het faillissement van Optima Bank. Het gaat onder meer om niet-aangifte aan de inkomstenbelasting van roerende inkomsten op Luxemburgse en Monegaskische rekeningen. Die stonden op naam van offshorestructuren, terwijl Piqueur er de begunstigde van was. Voor de inkomstenjaren 2006 tot en met 2012 ging het volgens de speurders over 1,5 miljoen euro aan roerende inkomsten.

Piqueur gaf volgens het openbaar ministerie ook een bedrag van 19,9 miljoen euro aan voorschotten op een liquidatiebonus van een Luxemburgse offshorevennootschap niet aan. De zestiger kreeg in eerste aanleg een effectieve celstraf van vier maanden, omdat hij geen blanco strafblad meer heeft na een veroordeling in Spanje. De ex-topman van Optima kreeg van de Gentse rechter ook een geldboete van 1,5 miljoen euro en de rechtbank sprak de verbeurdverklaring uit van bijna 2,3 miljoen euro inkomsten uit de misdrijven. Piqueur ging in beroep tegen het vonnis, dat hem ook een beroepsverbod van drie jaar oplegde.

"Geen bedrieglijk opzet"

Volgens Piqueur zelf ging daarmee de bal aan het rollen. "Mijn Luxemburgse adviseurs hadden mij overtuigd dat ik dat niet moest aangeven in België. Had ik geweten dat dat wel moest gebeuren, had ik die vennootschap nooit geliquideerd." Volgens zijn advocaat had Piqueur dus geen bedrieglijk opzet voor ogen toen hij de liquidatiebonus in België niet aangaf.

Piqueur handelde dus niet met bedrieglijk opzet, vulde zijn advocaat aan. "Hij heeft zijn adviseurs geloofd dat hij die gelden niet in Belgïe moest aangeven", stelde Verstraeten. Hij vroeg dan ook de vrijspraak voor zijn cliënt. De strafvordering is volgens hem trouwens onontvankelijk op basis van de gevolgde procedure door de BBI (Bijzonderde Belastingsinspectie).

Lagere straf

Mocht Piqueur toch geen vrijspraak krijgen, dan vraagt zijn advocaat om een lagere straf. Volgens hem werd een EBA (eenmalige bevrijdende aangifte) opgestart in overeenkomst met de fiscus. Door de zaak met Optima, had Piqueur echter plots niet meer de middelen en kon hij die EBA nooit betalen. "Was die zaak met Optima er niet tussengekomen, was die EBA wel betaald en had hij zijn persoonlijke situatie kunnen regulariseren. Een boete van 1,5 miljoen is dan ook buiten proportie bovenop de verbeurdverklaring van 2,3 miljoen euro."

Piqueur is naar eigen zeggen volop bezig zijn Spaanse strafblad uit te wissen. "Wellicht heb ik na de zomervakantie een blanco strafblad." Het openbaar ministerie vraagt dat het vonnis uit eerste aanleg bevestigd wordt.

Uitspraak op 19 september.