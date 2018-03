Jeroen Piqueur moet 20 miljoen euro ophoesten voor failliete Optima Bank Jurgen Eeckhout

15 maart 2018

11u28

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 285 Voormalig Optimatopman Jeroen Piqueur moet de garantiestelling van 20 miljoen euro uit zijn eigen vermogen aan de bank nakomen. Dat heeft de Gentse rechtbank van eerste aanleg beslist. Daarmee volgt de rechtbank de eis van de curatoren en komt er voorlopig een einde aan een soap die al een jaar aansleept, al kan Piqueur hiertegen wel nog in beroep gaan.

Op 24 november 2014 ondertekende Piqueur in de nationale Bank een document ondertiteld 'verbintenis'. Daarbij verbond hij zich ertoe 'elk bedrag ter beschikking te stellen dat Optima nodig zou hebben om de totaliteit van haar schulden te betalen in geval van samenloop, ongeacht of deze samenloopsiuatie het gevolg is van een faillissementsprocedure en dit ten belope van een maximumbedrag van twintig miljoen euro.' Op basis van deze verbintenis vorderden de curatoren van de Optima Bank het integrale bedrag.

Eerder vroeg zijn vrouw Benedicte Schumacher nog de nietigverklaring van die garantiestelling. Zij vond dat die twintig miljoen euro zowel aan haar man Piqueur als aan haar zelf zou toebehoren. Op die manier zou het belang van de familie in het gedrang komen. De rechtbank had haar vraag echter afgewezen omdat het om een eenzijdige verbintenis ging.

Video-opname

Bij de behandeling van deze zaak betwistte de voormalige Optimabaas de garantiestelling uit zijn persoonlijk vermogen die eerder deed aan Optima. Volgens Piqueur kaderde de garantie in de afbouw van Optima Bank en moet hij zijn engagement niet nakomen omdat het faillissement zou uitgelokt zijn door de Nationale Bank van België. Die liet immers tijdens de afbouw de bankrekening blokkeren. Zijn verdediging kwam ook nog eens met een video-opname, die de Nationale Bank van België in 2014 maakte waarin Piqueur de garantiestelling van 20 miljoen euro aanvaardt, op de proppen. Die video zou aantonen dat het geld niet van toepassing zou zijn bij een faillissement. Op de meeting bij de Nationale Bank op 24 november 2014 eiste de Nationale Bank een garantie van de hoofdaandeelhouder om de afwikkeling van de bankactiviteiten te kunnen verzekeren.

"Psychologische dwang"

"Er was een psychologische dwang van de gouverneur. Mijn cliënt moest tekenen of er kwam een speciaal commissaris", zei Vincent Van Obberghe, de advocaat van Piqueur. "Mijn cliënt heeft strategische fouten en bedrijfseconomische fouten gemaakt, maar geen aansprakelijkheidsfouten. Optima had niet failliet verklaard moeten worden. De video en de briefwisseling van de Nationale Bank bevestigen dat die garantiestelling uitgedoofd is of enkel betrekking heeft op de afhandeling van de bancaire activiteiten." Opvallend: Piqueur vindt niet dat hij die bankgarantiestelling moet betalen, maar incasseerde wel 600.000 euro (betaald in twee schijven van 300.000 euro per jaar, red.) als tegenprestatie voor de verbintenis.

Curator Matthias Gesquière was de hele tijd ervan overtuigd dat Piqueur niet anders kan dan zijn verbintenis na te komen. “Er staat letterlijk dat hij 'ongeacht van faillissementsprocedure' moet instaan voor 20 miljoen euro. Piqueur is ook fors vergoed geweest voor deze verbintenis. Het filmpje over de gesprekken op de Nationale Bank is totaal niet volledig en de verdediging doet de waarheid geweld aan." Piqueur kan tegen het vonnis wel nog in beroep gaan.

Totale schuldenput van 140 miljoen euro

De totale schuldenput van Optima bedraagt 140 miljoen euro. Van dat bedrag is al 80 miljoen euro gerecupereerd, via alle vorderingen in de rechtbank, verkoop van gebouwen, inboedels, het geld dat op de rekening stond, ... Met die tachtig miljoen euro kan het sociaal passief (de brutolonen van het personeel, opzeggingsvergoedingen en vakantiegeld, vermeerderd met bedrijfsvoorheffing en de RSZ) en het garantiefonds (komt tussen voor 100.000 euro per rekening, red.) gedekt worden. Volgens de curatoren zal de gewone man in de straat zijn geld terug kunnen krijgen als hij veel geduld heeft, maar is het nog niet duidelijk of de gemeenten al hun geïnvesteerde centen terug krijgen.