Jérémy Pierson (30) schuldig aan moord op 14-jarige Béatrice

14 februari 2018

18u38

Het hof van assisen in Luxemburg heeft Jérémy Pierson schuldig bevonden aan de moord op de 14-jarige Béatrice Berlaimont. De 30-jarige Pierson is ook schuldig aan de ontvoering, opsluiting en verkrachting van het slachtoffer.

Berlaimont verdween onderweg naar school op 21 november 2014. Tien dagen later, op 1 december, werd haar lichaam door een wandelaar aangetroffen in een bos in Sesselich, een deelgemeente van Aarlen.

De beschuldigde sloot het meisje achtereenvolgens op in een gestolen wagen, een werfcontainer op de site van de Callemeynkazerne in Aarlen, en in een jagershut in de bossen van Allondrelle-la-Malmaison in Frankrijk, niet ver van de Belgische grens.

Pierson stond in totaal voor 27 feiten terecht, waaronder ook seksueel geweld tegen een jonge automobiliste op 4 december 2014 in de buurt van Aarlen, drie dagen nadat het lichaam van Béatrice was ontdekt.

Het debat over de strafmaat vindt morgen plaats. Pierson riskeert levenslang.