Tijd voor de Battles, en Jérémie en Roy zetten studio al meteen in lichterlaaie 21u25

Bron: vtmnieuws.be 0 medialaan In The Voice Van Vlaanderen is het tijd voor de Battles, waarbij de coaches hun poulains tegen elkaar uitspelen en zo de kandidaten selecteren waarmee ze naar de liveshows trekken. Spannend daarbij zijn de zogenaamse Steals, waarbij concurrerende coaches afgevallen kandidaten toch nog kunnen inlijven.

De procedure is dit jaar een beetje aangepast. "Wie door een andere coach wordt gestealed, is niet langer zeker van een plek in de liveshows", meldt VTM. "De coach kan zijn Steal nog herroepen na het zien van een betere Battle en inruilen voor een andere kandidaat. Na elke Steal is het voor de talenten dus bang afwachten tot alle Battles van hun team erop zitten. Pas dan zijn ze zeker van hun herkansing en hun plek in de liveshows." Per team zullen uiteindelijk 8 talenten naar de liveshows gaan. "Het is misschien hard, maar op het einde van de rit kan er op deze manier wel meer talent mee", vindt Alex Callier.

Vuur

De Battles beginnen met een flinke dosis testosteron van team Koen, want Jérémie en Roy tonen zich van hun beste kant met 'Start A Fire' van John Legend.

Girlpower

Daarna is het tijd voor de girlpower van Joséphine en Anouchka uit team Alex. Ze zingen (én schreeuwen) de longen uit hun lijf op 'Caught Out There' van Kelis.