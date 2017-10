Jérémie en Roy zetten de studio in lichterlaaie met 'Start A Fire' 21u25

We beginnen de Battles met een flinke dosis testosteron! In de eerste Battle tonen Jérémie en Roy zich van hun beste kant met 'Start A Fire'. Ze gooien meteen al hun charmes in de strijd. Maar van wie moet team Koen afscheid nemen?