Jeneverfeesten lokken 160.000 bezoekers naar Hasselt KVE

21u45

Bron: Belga 3 Borgerhoff De Jeneverfeesten in Hasselt hebben het afgelopen weekend zowat 160.000 bezoekers uit alle uithoeken van het land naar de Limburgse hoofdstad gelokt. Volgens Jean-Pierre Swerts van de vzw De Hasseltse Jeneverfeesten gaat het om "de beste editie tot nu toe".

"De Jeneverfeesten waren dit jaar één groot feest", aldus Swerts. "De bezoekers hebben er duidelijk van genoten." Dat bleek uit het grote aantal aanwezigen: 160.000 over beide dagen. Volgens Swerts is dat deels te danken aan het mooie weer. "Bij al onze 29 edities hebben we nog nooit slecht weer gehad tijdens de Jeneverfeesten", aldus Swerts. "Dit weekend was het wel heel warm. Zo'n 25 graden in Hasselt en eigenlijk is dat wat te warm voor de Jeneverfeesten, maar we gaan zeker niet klagen."



Jenever is immers het type drank dat sneller op koudere dagen wordt gedronken. "Het perfecte weer voor de Jeneverfeesten is droog weer en 17 graden", klinkt het. "De jenever warmt het lichaam dan tot de juiste temperatuur op."



Hasselts burgemeester Nadja Vananroye (CD&V) spreekt van een "prachtige editie". "Er was dit jaar een ruim aanbod van zowel optredens, theater, als drank", zegt ze. "De organisatie bood deze editie ook jenevercocktails aan en ik had de indruk dat dat zeker gesmaakt werd."



Volgend jaar organiseert de organisatie de dertigste editie van de Jeneverfeesten. "We willen er dan nog iets spectaculairder van maken", besluit Swerts.