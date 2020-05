Exclusief voor abonnees

Jeff Hoeyberghs en 30 andere Belgen slepen Staat voor rechter: “Coronamaatregelen zijn georganiseerde uitroeiing van bejaarden”

Cédric Maes

23 mei 2020

19u05

Een dertigtal Belgen hebben twee procedures aangespannen tegen de Belgische Staat omdat ze vinden dat hun vrijheden te veel worden beperkt door de coronamaatregelen. Eén van hen is de bekende plastische chirurg Jeff Hoeyberghs. “De coronamaatregelen schenden fundamentele mensenrechten", zegt hun advocaat. Voor Hoeyberghs is er sprake van “georganiseerde uitroeiing van bejaarden in woonzorgcentra.” Viroloog Marc Van Ranst is niet onder de indruk: “Dit is gewoon idioot”. Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) is nog niet op de hoogte van een dagvaarding.