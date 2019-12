Jeff Hoeyberghs aangeklaagd door Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen LH

11 december 2019

13u18 6 Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zal zich burgerlijke partij stellen tegen plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs naar aanleiding van zijn seksistische en haatdragende uitspraken tijdens een lezing van de studentenclub KVHV. Dat meldt de organisatie.

“De uitspraken van Jeff Hoeyberghs zetten aan tot discriminatie en haat jegens vrouwen. Daarom is het de opdracht van het Instituut om in te grijpen", verduidelijkt adjunct-directeur Liesbet Stevens. “Het Instituut wil overigens iedereen bedanken die melding maakte van dit incident. Op één dag tijd liepen er meer dan 1.000 meldingen binnen. Dat is een duidelijk signaal dat dit soort uitspraken niet meer getolereerd worden in onze samenleving.”

“Natuurlijk gaat het om meer dan het uiten van een controversiële mening. Als je vrouwen lui en dom noemt, verlaag je de drempel om hen te discrimineren. Als je stelt dat ze hun benen moeten opendoen, verlaag je de drempel om hen te verkrachten. De misogyne en denigrerende uitspraken van Jeff Hoeyberghs zetten aan tot haat tegen vrouwen, en dragen zo zelfs bij tot een klimaat van discriminatie en geweld jegens vrouwen”, aldus Stevens nog.

Het Instituut trekt dus naar de rechtbank en vraagt de feiten te onderzoeken in het licht van de schending van de Gender- en Seksismewet. Om de sereniteit van het onderzoek te bewaren, zal het Instituut verder niet communiceren over deze zaak.

