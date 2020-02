Jef Vermassen wil verbod op kijken naar extreme porno Redactie

07 februari 2020

07u45

Bron: Het Nieuwsblad 0 Strafpleiter Jef Vermassen wil dat kijken naar extreme, wrede porno strafbaar wordt. Dat zei hij gisteren in zijn repliek op het assisenproces in Leuven rond de vermoorde kapster Julie Quintens (24). Ben Wertoy (27) staat er terecht voor de moord.

Wertoy werd volgens Jef Vermassen, advocaat van de partner van Julie Quintens, gedreven door zijn seksverslaving. “Hij voedt die zelf met porno”, zei Vermassen gisterochtend. “Steeds extremer. Porno was zijn suikerbrood. Maar eigenlijk was het vergif. Net zoals een druggebruiker wilde hij steeds meer. Mijnheer wilde altijd extremere prikkels.” Het zou uiteindelijk leiden tot de seksuele lustmoord op Julie Quintens, aldus meester Vermassen.

In zijn repliek op het pleidooi van de verdediging pleitte Vermassen voor een aanpassing van de wet en om het kijken naar zware porno “voor eens en voor altijd te bestraffen”, schrijft Het Nieuwsblad. Vermassen wees erop dat er een groot verschil is tussen het bekijken van een sensuele foto en een film waarin een vrouw verkracht en gewurgd wordt. “Wie in Azië naar zulke beelden kijkt, wordt in de gevangenis gestopt”, aldus de advocaat.