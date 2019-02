Jef Vermassen voor afschaffen dubbele nationaliteit: “Ze komen allemaal naar hier en als het dan misloopt zijn ze weer naar ginder en kan je er niet aan” KVDS

02 februari 2019

13u27

Bron: VRT NWS 28 Advocaat Jef Vermassen pleit voor het afschaffen van de dubbele nationaliteit. Dat heeft hij gisteren gezegd in een interview met VTM Nieuws na afloop van het assisenproces rond de doodslag op Mikey Peeters (19). Hoofdverdachte Suleyman Betelguiriev (25) vluchtte na de feiten met de hulp van zijn vader naar Tsjetsjenië en werd daarom bij verstek veroordeeld tot 30 jaar cel. “Ze komen allemaal naar hier, het land van honing, en als het dan misloopt zijn ze weer naar ginder en kan je er niet aan”, klonk het bij Vermassen.

Met de veroordeling van de twee beschuldigden in de zaak kwam gisteren een einde aan een verhaal dat begon in de nacht van 29 op 30 mei 2014 op de Markt in Brugge. Betelguiriev en zijn kameraad Steven Van Geel (26) kregen het toen aan de stok met Mickey Peeters, nadat Van Geel geroepen had naar de beste vriendin van de jongeman. Het kwam tot een worsteling tussen Van Geel en Peeters en toen die laatste leek te winnen, stak Betelguiriev Peeters dood.

Hoge magistraat

Betelguiriev werd gisteren veroordeeld tot 30 jaar cel en Van Geel tot 8 jaar. De hoofdverdachte werd bij verstek veroordeeld omdat hij na de feiten – met de hulp van zijn vader – via Oekraïne naar Tsjetsjenië vluchtte. Daar begon hij een nieuw leven en huwde hij met de dochter van een hoge magistraat. Het koppel heeft intussen ook een kind.





De familie van Mikey Peeters kon zich vinden in de uitspraak. Of ze hopen dat de hoofdverdachte nog terug zou keren naar België, weet Vermassen niet. “Ze beseffen dat zolang hij zijn land niet verlaat, we er niet aankunnen. Dat is het grote probleem met de dubbele nationaliteit.”

Hij pleit dan ook voor de afschaffing ervan. “Ze komen allemaal naar hier, het land van honing, en als het dan mis loopt zijn ze weer naar ginder en kan je er niet aan. Ze hebben te kiezen: hier of ginder blijven. Maar nu steken ze hier toeren uit, keren ze terug en wij kunnen er niet aan. Dat is onze grote frustratie: dat meneer met ons zit te lachen. Maar misschien komt er toch een dag dat hij een dwaasheid begaat en het land verlaat. We zullen zien.”