Jef Vermassen: "Proces Bende van Nijvel binnen drie jaar? Dan volgen er arrestaties binnen het jaar" Nathalie De Bisschop

29 april 2018

13u32

Bron: VTM NIEUWS 33 Binnen dit en drie jaar komt er een proces over de Bende van Nijvel. Dat zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in de studio van VTM NIEUWS. "De mensen die op het dossier zitten, werken daar nu dag en nacht voor."

Als er binnen dit en drie jaar een proces komt over de Bende van Nijvel, wil dat volgens meester Jef Vermassen zeggen dat er binnen het jaar nog arrestaties volgen in het dossier. Dat zegt hij aan VTM NIEUWS. "Anders kan er binnen drie jaar nooit een proces zijn", klinkt het. Volgens Vermassen, advocaat van Bende-slachtoffer David Van de Steen moeten de speurders dan toch een vermoedelijke dader in het vizier hebben.

"Het federaal parket dringt aan op stilte", zegt minister Geens. "Mensen zouden kunnen denken dat het dan over een doofpotoperatie gaat. Ik kan hen geruststellen: er is de afgelopen tien jaar nooit zo hard gewerkt op het Bendedossier als nu. "De mensen van het federaal parket en de federale gerechtelijke politie die erop werken, zijn de beste mensen die op dat terrein kunnen werkzaam zijn."

En volgens die speurders zou er dus binnen drie jaar een proces naar de Bende van Nijvel moeten plaatsvinden. "Deze mensen, die ik toch ken en zeer goed ervaar vanuit andere dossiers die ze tot een goed einde hebben gebracht, hebben mij gezegd dat ze binnen dit en drie jaar de zaak naar een proces willen brengen. Daarvoor werken ze dag en nacht", aldus de minister.

Twijfel over de Reus

Enkele dagen geleden raakte bekend dat een speurder eraan zou twijfelen dat de Reus van de Bende van Nijvel Chris B. is. Die zou nochtans, volgens zijn broer, op zijn sterfbed in 2015 gezegd hebben dat hij bij de Bende zat.

Chris B. maakte tot begin de jaren 80 deel uit van de Groep Diane, de speciale eenheid van de Belgische rijkswacht. Zijn broer werd al enkele keren verhoord in het onderzoek. Volgens de speurders gaf hij pas in het derde verhoor formeel toe dat zijn broer hem vertelde dat hij aan feiten van de Bende deelnam.